"Vamos a un período de tipo de cambio en alza con impacto inflacionario"

Sobre el impacto de la volatilidad del dólar, el economista subrayó que “el tipo de cambio oficial sigue siendo el más relevante para la formación de precios pero cuando hay mucha especulación sobre si va a continuar o no puede ser que haya aumento especulativo. De todos modos, la dinámica de los precios es recurrente desde hace mucho tiempo y es propio de nuestra economía de alta inflación, hay momentos en que los precios aumentan bastante y terminan de ajustarse con las promociones permanentes”.

“Argentina tiene una característica que es la conexión entre el movimiento del tipo de cambio y los precios internos, esto no pasa tan fuertemente en otros países, con lo cual creo que vamos a un período de tipo de cambio en alza y algún tipo de impacto inflacionario va haber”, completó.

image.png Las subas de precios por categorías en la CABA.

Precios y el acuerdo con el FMI

Camilo Tiscornia valoró algunas medidas adoptadas por el gobierno nacional en materia de ajuste que impactan en la inflación: “a diferencia a otros tiempos de Argentina, que existe una situación fiscal de superávit con virtual equilibrio fiscal, hay un factor que puede influir a la contención de precios”.

En relación al acuerdo con el FMI y su impacto en la economía argentina pero especialmente en la cuestión del tipo de cambio, cuyos cambios el gobierno de Milei aún no explicó qué implican en el entendimiento con el Fondo, Tiscornia opinó: “no daría por sentado que por el acuerdo con el FMI habría cambios inmediatos en la política cambiara. Además, no es lo mismo liberar el cepo y modificar la política cambiaria, se pueden imaginar combinaciones de ambas cosas ”.

