Threads hace temblar a Twitter tras sumar 30 M de usuarios

De acuerdo con Niklas Myhr, profesor de marketing en la Universidad de Chapman: "El lanzamiento de Threads por parte de Meta llegó en el momento oportuno para desafiar a Twitter"

Threads tendrá un buen comienzo, ya que se basa en la plataforma de Instagram, con su enorme base de usuarios. Si los usuarios adoptan Threads, los anunciantes los seguirán de cerca Threads tendrá un buen comienzo, ya que se basa en la plataforma de Instagram, con su enorme base de usuarios. Si los usuarios adoptan Threads, los anunciantes los seguirán de cerca

Por el momento, con el mercado aún abierto, las acciones de Meta no logran despegar tras este lanzamiento, el tiempo dirá si los inversores confían, o no, en esta nueva red social. Los papeles de la tecnológica bajaban hoy un 0,24%, dejándolas a un precio de US$ 293,66:

image.png Gráfico: TradingView

Aun así, se puede observar como en el último tiempo, la última semana y último mes, las acciones venían subiendo en un 3,39% y 8,89% respectivamente.

¿Qué es Threads y cómo funciona?

Tal como informó Urgente24 en: Llega Threads: El Twitter de Facebook, ¿cómo funciona?, Threads es una aplicación móvil que permite a los usuarios publicar mensajes cortos, llamados “hilos”, que pueden contener texto, enlaces, fotos y videos. Los subprocesos se pueden dar me gusta, compartir y responder, al igual que en Twitter. Además, los subprocesos muestran contadores de participación, como el número de vistas, comentarios y reacciones.

Para usar Threads, se necesita un nombre de usuario de Instagram existente o una nueva cuenta de Instagram. La aplicación está disponible para su descarga en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, en más de 100 países.

Según Meta, Threads es “un espacio nuevo y separado para actualizaciones en tiempo real y conversaciones públicas ”. La empresa dice que su visión es que Threads sea “ una nueva aplicación más enfocada en texto y diálogo, inspirada en lo que Instagram ha hecho para fotos y videos ”.

¿Qué ventajas tiene Threads frente a Twitter?

Threads se presenta como una alternativa a Twitter, que bajo la propiedad de Elon Musk ha experimentado cambios rápidos y polémicos. Por ejemplo, Musk ha anunciado en las últimas semanas que los usuarios estarán limitados en la cantidad de tweets que pueden leer cada día, y que las marcas de verificación azules se pueden comprar por una tarifa de US$ 8 por mes.

Estos cambios han alejado durante meses a usuarios y anunciantes de la plataforma de Twitter, que ha visto caer su número de usuarios activos diarios y sus ingresos publicitarios.

Threads, en cambio, promete ser una plataforma más abierta y gratuita, donde los usuarios pueden expresarse libremente y seguir a las personas y temas que les interesan.

Además, Threads se beneficia de la integración con Instagram, una de las redes sociales más populares del mundo, con más de 1.000 millones de usuarios. Además, Threads se beneficia de la integración con Instagram, una de las redes sociales más populares del mundo, con más de 1.000 millones de usuarios.

Más contenido en Urgente24

Argentina sin rumbo: Ni UVA ni alquileres, ¡es la inflación!

Escándalo: Diputada blanqueó que JXC vende lugares en listas

Santiago Cafiero: "A mí también me complica que la Playadito valga una luca"

Israel en vilo: Académica raptada por Hezbollah en Irak