Quién es Vitálik Buterin y qué hace en Argentina

Entonces, no dudó en comenzar a escribir notas para un blog en el que le pagaban 1 bitcoin, cuando sólo costaba cuatro dólares. No le importó, no quería hacer trading, sino conocer más sobre su funcionamiento.

Gracias a esto, logró conocer a Bitcoin en detalle. Todo lo que la blockchain tenía para revolucionar las finanzas, pero también todo lo que le faltaba. En 2013, con apenas 17 años, Vitálik publicó el "White paper" que dio origen a Ethereum, una red descentralizada que no ofrece solo una moneda -Ether- sino una plataforma de programación.

Sus innovaciones en el campo de la blockchain son revolucionarias. Abrió un camino para que la ciencia y la industria se acompañen y trabajen juntas

Por qué Argentina

EL hecho de que Argentina sea uno de los lugares que mayor adopción de criptomonedas tiene en el mundo. Pudo haber sido razón suficiente para que Vitálik decidiera esta locación para celebrar el primer aniversario del protocolo The Graph en la mainnet.

Al evento de The Graph -que es una tecnología que permite organizar y acceder a datos de la blockchain Ethereum- fue invitado Vitálik Buterin, quien decidió asistir por una razón más. El mismo declaró que el motivo que lo impulsó a venir a Argentina es ver cómo la gran inflación del país está acrecentando el uso de criptomonedas.

Estudios, como el reportado por CriptoNoticias de Visa o Chainalysis, han informado que el aumento constante de precios y la devaluación de la moneda nacional son algunos de los factores que motivan la compra de criptomonedas en Argentina.

Sobre esto mismo, Vitálik Buterin, en uno de los eventos de la industria a los que asistió Palermo, dijo

Es un hecho que las criptomonedas se convierten en alternativas en países con mucha volatilidad cambiaria, como Argentina, Venezuela y algunas naciones africanas

Por eso, señaló que eligió Buenos Aires para ver de cerca cómo se vive en un lugar con mucha inflación