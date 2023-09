Javier Milei no es Donald Trump (mirar a Europa Central)

Una nación en crisis

Para comprender la magnitud del declive de Argentina, considere el destino de su moneda. El peso argentino, antaño a la par con el dólar estadounidense, languidece ahora, con un tipo de cambio que ronda los 800 pesos por dólar.

Al igual que esta moneda devaluada, los sistemas nacionales de sanidad y educación pública de Argentina han quedado reducidos a meras sombras de su finalidad prevista. El estado calamitoso de los hospitales públicos revela un sistema lamentablemente mal equipado, que carece incluso de suministros básicos como gasas y antibióticos. 2021 fue testigo de un sorprendente abandono de las escuelas públicas, con casi 700.000 estudiantes que abandonaron los estudios. Ya sea debido a una agobiante escasez de recursos o a la cruda realidad del trabajo infantil, el resultado es constante y descorazonador: sólo alrededor del 10% de los estudiantes consiguen graduarse en secundaria a tiempo.

Ante este panorama desolador, Milei aboga por una transformación total. Prevé una economía argentina anclada en los principios del libre mercado, la propiedad privada, los valores occidentales y la Constitución liberal clásica de la nación, que se inspira en Juan Bautista Alberdi. En lugar de vender teorías conspirativas infundadas o señalar con el dedo a grupos marginados, Milei da voz a un sentimiento creciente, sobre todo entre los jóvenes del país: La economía argentina, estatista, altamente gravada y superregulada, se ha hundido y es irredimible.

La comparación más acertada

Hay que mirar hacia Europa Central y los países bálticos para trazar paralelismos globales, especialmente tras la implosión de la Unión Soviética. En estas regiones, los reformistas no se limitaron a modificar el sistema anterior. Querían sustituirlo, dando prioridad a una economía de libre mercado y a los derechos individuales.

Dos figuras emblemáticas que me vienen a la mente son Leszek Balcerowicz y Mart Laar.

Los esfuerzos transformadores del profesor Balcerowicz llevaron a Polonia de las garras del socialismo estatal al próspero mundo del capitalismo de libre mercado. Sus reformas estratégicas del "Plan Balcerowicz" dieron paso a una era de empresas florecientes y una economía próspera.

mart laar.jpg Mart Laar, de Estonia.

Luego está Mart Laar, el dirigente que tomó el timón de Estonia a la tierna edad de 32 años en 1992. Guiado por la obra de Milton Friedman Libre para elegir e inspirado por la labor transformadora de Balcerowicz en Polonia, Laar emprendió un ambicioso viaje de reformas institucionales radicales. Al grito de "¡Hazlo ya!", hizo hincapié en la recuperación del Estado de Derecho, la reafirmación de los derechos de propiedad privada, la liberalización del comercio y la lucha sin cuartel contra la corrupción.

Equiparar a Milei con Trump simplifica en exceso la distinta perspectiva del argentino. Para comprender realmente sus intenciones, hay que recurrir a los legados reformistas de Europa Central y el Báltico. Argentina podría estar al borde de un cambio de época, y la brújula no está dirigida hacia la América de Trump, sino hacia los caminos revolucionarios labrados por Balcerowicz y Laar. Al no ver nada rescatable en el edificio populista de Argentina, sostiene que debería ser derribado, recordando la desintegración del comunismo tras la caída del muro de Berlín.

