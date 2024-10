FMI, Ucrania y Argentina: Comparaciones odiosas pero necesarias

La aprobación de la 5ta. revisión del acuerdo ampliado que hizo el Directorio Ejecutivo del FMI permitió un desembolso de alrededor de US$ 1.100 millones (834,9 millones de DEG), que se canalizarán para apoyo presupuestario. El monto es para considerarlo para una Argentina que llegó a pedir US$ 10.000 millones adicionales al FMI cuando ya la adeuda US$ 42.900 millones prestados a Mauricio Macri y que se desconoce cómo los dilapidó.