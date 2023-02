Juan Manzur nombraría a la hija del histórico Sisto Terán

La Dirección de Energías Renovables, dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, tendría a la tucumana en reemplazo de Gabriela Rijter, quien renunció a su cargo el 1 de enero y pasó a ser Asesora de Relaciones Internacionales y Transición Energética de la misma cartera.

teran2.png Florencia Terán sería nombrada en breve. Es abogada y de confianza del subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti. Ambos forman parte del armado del jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Inversiones en Energías Renovables

Cabe recordar que según un informe del grupo 'BloombergNEF' publicado este martes, las inversiones en todo el mundo, en energía renovable, superaron en 2022 el billón de dólares, lo que representa el mismo monto aproximadamente que el sector de combustibles de origen fósil.

Aunque ese monto debería triplicarse de aquí a 2050 para cumplir con el objetivo mundial de lograr cero emisiones de gases de efecto invernadero, según esa misma investigación.

En total, las inversiones en sectores como las energías renovables, la energía nuclear, los vehículos de emisiones cero o los proyectos de reciclaje representaron 1,1 billones de dólares el año pasado, explicó el texto.

Eso supone un aumento del 31% respecto al año precedente. Es la primera vez que se llega al billón de dólares

El empujón fue logrado en parte por la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania, que sacudió al sector energético en general. Pero Albert Cheung, jefe de análisis mundial de 'BloombergNEF', sentenció:

Las inversiones en tecnologías energéticas limpias están a punto de superar las inversiones en combustibles de origen fósil, y no hay vuelta atrás

China, que el principal emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, es también el principal inversor en transición energética, seguido de lejos por Estados Unidos.

Prácticamente la mitad de las inversiones globales se produjeron en China, particularmente en proyectos de reciclaje de metal y en el sector de la energía renovable y de los vehículos eléctricos.

El primer paso, que sin lugar a dudas se debe dar desde el Estado, subraya, es “asegurar un espacio a la industria eólica nacional en cada una de las licitaciones de energías renovables”. China es el principal emisor de gases de efecto invernadero en el mundo pero también el principal inversor en transición energética.

Mientras que alemania se mantuvo en tercera posición.

Por sectores, la energía renovable atrajo unos 495.000 millones de dólares de inversión, seguido por los transportes eléctricos.

Todos los sectores en general, exceptuando la energía nuclear, obtuvieron inversiones récord.

Al mismo tiempo, las inversiones en materia de energías de origen fósil también crecieron, ante la crisis ucraniana, que ha alterado el suministro de gas y petróleo rusos.

El informe de Cammesa

En tanto, se conoció también un informe a nivel local de la Compañía Argentina del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que afirma que la energía hidroeléctrica y las renovables crecieron en 2022: la primera cerró el año con un incremento de generación del 25,2% y las energías renovables un 10,9%, respecto de 2021.

Así "la energía hidroeléctrica y las renovables incrementaron fuerte su generación para abastecer en 2022 el incremento del 3,6% en el consumo de electricidad, ante una menor utilización de la energía térmica en un contexto internacional marcado por el aumento de los precios internacionales de los combustibles fósiles", según el informe.

La demanda local de energía eléctrica en 2022 alcanzó a 138.755 gigavatios/hora (Gwh), con un incremento del 3,6% respecto de los 133.877 Gwh de 2021, en tanto la generación tuvo en el mismo lapso un aumento del 1,7%, diferencia compensada con una caída del 99% en la exportación.

En esa balanza para asegurar el abastecimiento energético, la generación hidroeléctrica cerró el año con un incremento de generación del 25,2% y las energías renovables un 10,9%, respecto de 2021, en tanto que el aporte de la energia nuclear registró una retracción del 26,6% y la de fuente térmica un 9,2%

cammesa.jpeg Cammesa afirma que en 2022 la generación de energía hidroeléctrica y las renovables creció.

La potencia máxima alcanzada en 2022 es el récord del sistema con 28.283 MW, y de esta manera se hizo frente a la demanda local que presentó un crecimiento general de 3,6%, con un crecimiento de casi 7,0% en los meses particularmente "fríos" y "cálidos", con aumentos en todos los segmentos que la componen.

Así por tipo de usuario, los usuarios chicos o residenciales de enero a diciembre incrementaron su consumo un 3,8% promedio; los de consumos intermedios como comercios e industrias chicas un 5,3% y los de grandes consumos como centros comerciales e industrias mayores un 1,8%.

Según el detalle de Cammessa, "el incremento en la demanda fue cubierto por mayor generación hidro, desde mitad de año mayores caudales especialmente en Yacyretá y Salto Grande, mayor generación renovable con nueva nueva potencia y un crecimiento medio alrededor de 200 MW medios, y el aumento de la importación de energía, aumentando casi 5.500 GWh (630 MW medios) en relación al año 2021".

La variación muestra que la generación térmica tuvo una caída anual del 9,2% (de 90.074 Gwh en 2021 a 81.746 Gwh en 2022), aunque esa modalidad se mantuvo como la principal, con el 56,36% del total.

La principal incidencia en esa caída de participación respondió a la menor disponibilidad de gas natural y los costos de los combustibles. Si bien el barril de petróleo terminó el año un 43% promedio mayor al año anterior, la mayor diferencia se presentó en el primer semestre, alcanzando +70% en invierno, indicador relacionado al comportamiento de los precios internacionales.

La energía hidroeléctrica tuvo un alza del 25,2%, al pasar de 24.116 Gwh en 2021 a 30,186 el año pasado, y conservó la segunda posición en generación, con el 20,81%.

En el tercer puesto se mantuvieron las distintas modalidades de energías renovables (biomasa, eólica, solar, biogás y emprendimientos hidroeléctricos de menos de 50 Mw) con un aumento anual del 10,9% (de 17.437 Gwh a 19.340 Gwh), con una participación del 13,33% de la generación total y del 13,9% en la atención de la demanda.

La energía nuclear registró un descenso del 26,6% (de 10,170 Gwh a 7.469 Gwh) y una participación del 5,15%m en tanto la importación tuvo un salto del 670% (de 819 Gwh a 6.310 Gwh) y una participación del 4,35%.

Cammesa destacó que "en lo que respecta a la generación hidroeléctrica, si bien los años 2022 y 2021 se destacan por presentar características de 'año seco', en los últimos meses se observó un aumento en la generación al comparar con el año anterior asociado principalmente al aumento en los caudales de la cuenca del Paraná (Yacyretá) y Uruguay (Salto Grande)".

Represa central hidroeléctrica de Salto Grande (Foto: http://codigopolitico.net). Represa central hidroeléctrica de Salto Grande.

Asimismo, indicó que "la generación térmica termina siendo menor en el año 2022, en especial si se observa desde los meses de invierno, gran parte asociada a los mayores costos debido a la menor disponibilidad de gas natural, como también a la competencia con otras energías a menores costos".

En línea con la caída en la generación térmica, el consumo de combustible total terminó siendo menor al de 2021, principalmente por la menor disponibilidad de gas natural.

Al respecto, Cammesa indicó que el consumo de Gas Natural terminó siendo menor en casi 6 millones de metros cúbicos, con una caída anual del 13,2% en cuyo detalle se reflejó el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en el precio internacional: la demanda del gas nacional tuvo un aumento del 1,42%, pero la del importado una caída del 59,18%.

"La menor disponibilidad de gas quedó reflejada en el aumento de los consumos de combustibles alternativos, principalmente gasoil (de origen importado) y fuel oil", con una mayor participación del de origen importado frente al de elaboración local.

La disminución en la generación térmica en el primer semestre del año pasado "no se ve reflejada en la cantidad de emisiones totales de CO2, debido al incremento en el consumo de combustibles alternativos", advirtió Cammesa.

Las renovables y la oportunidad a la mujeres

Por otro lado, cabe recordar un estudio de mediados de 2022 que muestra que las renovables le están cambiando también la cara al sector energético con más mujeres en puestos de decisión, y que si bien continúan siendo minoría en el sector energético mundial, el porcentaje crece en las energías renovables.

Según el estudio 'Energías renovables: Una perspectiva de género' llevado adelante por la International Renewable Energy Agency (Irena) en 2019 en 140 países, las mujeres representan el 32% de los empleados a tiempo completo de las empresas encuestadas; un porcentaje considerablemente mayor que el 22% en la industria del petróleo y el gas a escala mundial.

"La transición hacia un sistema de energía renovable, distribuida y descarbonizada está generando toda una serie de beneficios sociales y económicos, incluyendo la creación de empleo. Es fundamental asegurarse de que las oportunidades que genera esta transición sean accesibles para todos y que sus ventajas queden distribuidas de manera equitativa", explica el informe, a la vez que señala que todavía la participación de mujeres en las renovables es mucho menor en los puestos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) que en los puestos de administración.

El informe explica que las mujeres encuentran constantes obstáculos para acceder a este sector históricamente masculinizado, permanecer y progresar, y subraya que es esencial eliminar estos obstáculos para hacer frente a la creciente demanda de competencias en una industria en expansión.

El caso de la Argentina

En nuestro país son pocas las mujeres que trabajan en energías renovables. Basta con entrar a la página web de la Cámara Argentina de Energías Renovables para comprobarlo en el sector privado: de los 11 comités, solo uno es cocoordinado por una mujer y entre las empresas miembros figuran como representantes no más de diez mujeres. En el sector público, se destacaban hasta ahora dos mujeres: la economista Gabriela Rijter, subsecretaria de Energías Renovables (que pasó a otro cargo dentro de la misma cartera) y la ingeniera industrial Flavia Royón, secretaria de Energía de la Nación. A ellas se sumaría ahora Florencia Terán.

flavia royon.jpg Flavia Royón es la secretaria de Energía de la Nación.

Frente a esta situación, quienes ya llevan años de trayectoria en el sector decidieron crear un espacio desde donde abordar las barreras de acceso y permanencia y crearon la Asociación de Mujeres en Energía Sustentable (AMES) en febrero de 2019.

"Nos empezamos a encontrar con otras mujeres en los congresos del sector y éramos muy poquitas: lo mismo que habíamos experimentado en nuestra carrera profesional lo veíamos reflejado también en estos espacios. Decidimos fundar AMES para cerrar la brecha de género en el sector de la energía con énfasis en la sustentabilidad y hoy somos 45 mujeres quienes formamos parte como socias pero con una comunidad todavía más amplia", explicaba entonces Florencia Hoffmann como ingeniera industrial y Secretaria de AMES.

Natalia Zacur, ingeniera electricista que trabaja en proyectos de eficiencia energética, reflexionó:

Las mujeres soportamos muchas presiones, machismo, discriminación, eso es una realidad y en el mundo de las ingenierías es real

E ilustró con un ejemplo: cuando en 2005 cursaba en la Facultad de Ingeniería de la UBA, las búsquedas laborales propias de la facultad eran por género. Las mujeres de las distintas carreras y también varones, se organizaron para pedir que dejara de ser así y lograron cambiarlo. La Facultad emitió una resolución que prohíbe discriminar por género desde entonces.

Y en paralelo a generar inclusión, algo en que las mujeres del rubro coinciden es que al mercado de las renovables en la Argentina le falta crecer. Reconocen que luego de la etapa del RenovAR y de la sanción de la Ley de Energías Renovables, que fue un puntapié clave, el mercado se contrajo por falta de inversión en distintas áreas que complican la expansión de este tipo de energías.

"Fue un programa exitoso pero las condiciones macroeconómicas del país fueron retrasando los proyectos porque se volvió difícil conseguir capital. En las renovables, los primeros dos años hay que poner el 100% de la inversión que luego se amortiza, pero conseguir ese capital fue haciéndose cada vez más difícil", explicó Cecilia Giralt, cofundadora de AMES, abogada especialista en energías renovables y exdirectora de Contratos y Mercado a Término de Energía Renovables en la Subsecretaría de Energías Renovables surgida en 2016.

"Uno de los mayores problemas es que la Argentina tiene un proceso de no inversión en las redes de transporte, entonces inyectar hoy energía renovable en determinados nodos no se puede porque no hay capacidad. Si se invirtiera en estas redes troncales, como todas las renovables son competitivas, tendría un impacto muy positivo," agregó.

"La Argentina es un país que por su nivel de extensión realmente necesita infraestructura y creo que la transición energética no es solo una oportunidad de ser más eficientes y sustentables sino de generar empleo calificado. Una oportunidad para desarrollar tecnología y capacitar gente en carreras técnicas que se necesita mucho", sumó Zacur.