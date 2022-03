Live Blog Post

19:00 - BCRA quebrado: No hay plástico ni para licencias de conducir

La grave situación en la que se encuentra el Banco Central de la República Argentina (BCRA) está profundizando los trastornos en la producción industrial, al punto tal que no hay plástico ni para las tarjetas SUBE o licencias de conducir.

Respecto a la tarjeta de transporte público, ya es un tema de público conocimiento pero ahora la Municipalidad de General Pueyrredón (Mar del Plata - Batán) sumó el caso de las licencias.

De acuerdo a lo reportado por el medio local 0223, “por faltantes de insumos, como plásticos, que deben ser proveídos por la Nación y la Provincia de Buenos Aires, autoridades locales confirmaron que durante 15 días no se pudieron imprimir registros”.

"No sabemos si no se estaban haciendo o si se hacían y hubo algún fallo en los cálculos para girar los insumos pero el problema es que no llegaba nada a Mar del Plata", aclararon en la Dirección de Licencias de Conducir. La primera entrega recién llegó el jueves pasado.

También se reportan importantes demoras para la emisión o renovación de pasaportes.