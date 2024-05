Dólar: Crece la presión tras menos liquidación y baja de tasa

La liquidación agro cayó 21.6% interanual en Abril 2024 (tiene bastante estacionalidad por dólar soja 3 y lluvias).



Es el Abril con menos liquidaciones desde Abr.-20 (pandemia). Sin contar 2020, desde Abr.-18 (sequía).



En el cuatrimestre liquidaron u$s 6.430 M vs u$s 5.240 M…