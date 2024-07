Campañas para prevenir sobreendeudamiento con créditos: ¿Prevención o ignorancia?

59% de los hogares debe recurrir al endeudamiento para completar la canasta básica. El porcentaje sube al 65% en familias encabezadas por mujeres. La verdadera raíz del problema no es la falta de conocimiento financiero, sino la injusticia salarial. Las personas no se endeudan porque no saben manejar su dinero; se endeudan porque, con lo que ganan, no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas ni afrontar la crisis. Los alquileres, las tarifas, los precios de los alimentos y los productos de primera necesidad suben sin freno, mientras los salarios quedan estancados.