Amex estudia cómo canjear puntos por cripto

Fue la reflexión de Brian Sozzi, editor general de Yahoo! Finanzas, luego de entrevistar a Stephen Squeri, CEO de Amex, quien dijo que los titulares de tarjetas de crédito "probablemente no verán una tarjeta vinculada con criptografía de Amex en el corto plazo", aún cuando la compañía ya estaba involucrada en el uso de tarjetas para criptomonedas estables.

Sucede que para Amex las cripto son valores de inversión pero no monedas transaccionales.

"Lo que he dicho desde el principio es que las criptomonedas son una clase de activo como el oro o la plata. Mire Bitcoin, que es un buen referente, ha bajado un 50% en 2 meses", explicó Squeri.

La caída reciente de las criptos subraya el punto de vista cauteloso de Squeri, subrayó Sozzi.

Bitcoin se cotiza a US$ 36.858, con una pérdida de 23% en lo que va del año. Parece tan preocupante como el peso argentino. BTC ha perdido 46% desde su máximo del 10/11/2021 en US$ 68.000. Ethereum ha bajado 37% en 2021, que todavía no cumplió 1 mes.

Es cierto que, a diferencia del peso argentino, bitcoin puede recuperar porque ya lo hizo en otras oportunidades, y eso no está en discusión sino la volatilidad.

Squeri agregó: "Tal como dije en el pasado, hay un lugar para ellas [las cripto], y la tecnología subyacente [blockchain], que observamos con mucho, mucho cuidado".

Ahí él dijo la frase clave:

Sí estamos explorando otras formas, potencialmente, de canjear los puntos de recompensa de su membresía, pero no creo que vea una tarjeta American Express vinculada a la criptomoneda en el corto plazo.

Los beneficios no se limitarían a los titulares de tarjetas que residen en los Estados Unidos, como ocurre a veces con las recompensas de viajes y hoteles.

El sistema de la tarjeta Visa se cayó en todo Europa y genera problemas en pagos. Visa está avanzando en un futuro con cripto, y Amex pese a todo dijo una señal importante.

Tarjetas de crédito

Jordan Finneseth escribió en Cripto Telegraph:

"De las muchas rutas disponibles para la adopción masiva de criptomonedas, que incluyen finanzas descentralizadas (DeFi), protocolos de capa 1, tokens no fungibles y monedas estables, quizás la ruta más simple y aplicable para el público en general es la capacidad de utilizar criptomonedas para compras diarias con una tarjeta de débito o crédito integrada.

2021 ha visto un número creciente de empresas que ofrecen tarjetas de crédito basadas en criptomonedas que brindan a los titulares la oportunidad de aprovechar el valor de sus criptomonedas para compras diarias, pero ¿es el último truco que utilizan las empresas para ganar dinero o una señal real de adopción masiva?

(...) Es importante aclarar las diferencias entre los servicios de tarjetas ofrecidos por algunos de los jugadores más importantes del juego, incluidos Crypto.com, BlockFi y Coinbase.

Las tarjetas de débito tal como la que ofrece Crypto.com permiten a los usuarios convertir sus tenencias de criptomonedas en una moneda estable que luego se puede realizar en la red global de Visa.

La tarjeta Coinbase y la tarjeta de débito criptográfica que ofrece Uphold brindan un servicio similar, y ambas ofrecen recompensas por su uso, en forma de un porcentaje de cada compra, reembolsado en BTC u otra criptomoneda, según la plataforma.

Realizar compras con sus tenencias puede ayudar a brindar un buen caso de uso al ecosistema de criptomonedas, pero también va en contra de la Ley de Gresham, de que "el dinero malo expulsa al dinero bueno en circulación".

(...) Las tarjetas de crédito como la tarjeta de crédito Visa Signature, de BlockFi Rewards, no requieren una conversión inicial de las criptomonedas de un usuario para pagar las transacciones. En cambio, ofrece un límite de crédito con una tasa de interés adjunta.

Gemini Exchange planifica ofrecer una tarjeta de recompensas de devolución de efectivo BTC en la red Mastercard: otro ejemplo que ha adoptado el enfoque del sistema de crédito heredado al ofrecer recompensas y cobrar intereses sobre los saldos acumulados.

Los usuarios pueden gastar monedas fiduciarias y obtener recompensas en efectivo que se devuelven en forma de Bitcoin.

(...) Actualmente, la mayor parte de la población mundial todavía usa el sistema financiero tradicional o es parte de la gran población de personas sin servicios bancarios que están fuera de todos los sistemas. La inyección de tecnología blockchain y criptomonedas agrega otro paso al proceso u ofrece una nueva forma de ingresar a una red financiera.

Para los fanáticos acérrimos de las criptomonedas que tienen la mayor cantidad posible de su riqueza en criptomonedas, las opciones de tarjetas de débito que permiten a los usuarios gastar sus tenencias pueden ser la mejor opción.

(...) Visa informó recientemente que los titulares de sus tarjetas habilitadas para criptografía gastaron más de US$ 1.000 millones durante la primera mitad de 2021.

Es posible que en un futuro cercano, toda la red esté basada en blockchain y los usuarios interactúen con las monedas digitales de manera regular sin siquiera saberlo.

Nadie sabe cómo se desarrolla todo a largo plazo, pero la tendencia actual de las empresas que lanzan tarjetas de crédito y débito relacionadas con criptomonedas no muestra signos de desaceleración. Son una táctica de marketing probada y verdadera utilizada en industrias grandes y pequeñas para ayudar a atraer a nuevos usuarios. (...)".