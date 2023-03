Javier Mascherano: Scaloni lo quiere de vuelta, las redes no

image.png ¿La AFA lo dará todo por el regreso del 'Jefecito'?

Mascherano no ha respondido aún, pero se espera que lo haga en los próximos días. Si acepta el cargo, tendrá la oportunidad de trabajar con los jugadores de Europa que no pudo tener en el Sudamericano, ya que los clubes no los cedieron. Solamente contó con Nicolás Paz del Real Madrid y Facundo Buonanotte del Brighton. Para el Mundial, los equipos del exterior están obligados a ceder a sus jugadores, por lo que Mascherano tendrá más opciones para armar su equipo.