Mujeres católicas reclaman más protagonismo

Pablo llama a Febe 'diàkonos' y 'prostàtis'. La palabra griega 'diàkonos' significa 'siervo' o 'ministro', y 'prostàsis' es 'patrona', una persona con una posición influyente de protectora y líder de la comunidad.

Discerning Deacons

Hasta el siglo XII, la Iglesia Católica ordenó a mujeres diáconos. ¿Cómo fue que, luego, el machismo impuso su ley a los católicos?

Discerning Deacons explica su misión:

"Nuestra misión es invitar a personas católicas a participar en un discernimiento activo de nuestra Iglesia sobre el rol de la mujer en la Iglesia y el diaconado."

Los diáconos en la Iglesia Católica de hoy son clérigos ordenados que predican y ministran en la comunidad pero no pueden celebrar Misa. Al igual que los sacerdotes y los obispos, siempre son hombres.

Pero Lisa Amman, madre, ama de casa y subdirectora de Discerning Deacons, dijo que ella planifica orar por la intercesión de Febe para restaurar a las mujeres católicas al diaconado.

“Febe representa la esperanza y la evidencia de que las mujeres han estado al servicio de la iglesia desde el principio”, dijo Amman a Religion News Service. Esto no es nuevo. Me hace sentir que puede suceder en el futuro”.

Lisa Amman, Ellie Hidalgo y Casey Stanton se reunieron en julio en Nuevo México, USA, para comenzar a planificar el trabajo.

El servicio de oración, que se transmite en vivo, abre lo que Discerning Deacons llama 'Año de Santa Febe', parte de un proceso de consulta de toda la Iglesia Católica Apostólica Romana conocido como 'Sínodo sobre sinodalidad'.

El proceso del Sínodo de 3 años comenzó el otoño (boreal) pasado cuando las diócesis de todo el mundo recopilaron las respuestas de sus congregaciones individuales sobre cómo estructurar mejor la vida de la iglesia. Los obispos de cada país ahora están informando a Roma sobre lo que están escuchando.

La organización espera que el Sínodo, que concluye con una cumbre de obispos en 2023, pueda conducir a reformas que darán la bienvenida a las mujeres como diáconos.

diaconisas2.jpg Discerning Deacons en la Basílica de San Pedro durante un viaje a Roma.

El avance

Un estudio innovador realizado por el Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado de la Universidad de Georgetown (Washington DC), o CARA, confirma que más del 70% de las mujeres jóvenes en USA se alejan de la Iglesia Católica, una tasa mucho más alta que la de los hombres.

Al ver la crisis de fe de una de sus hijas, Amman consideró abandonar la Iglesia Católica.

Luego ella se enteró del 'Sínodo sobre la sinodalidad' y dice tener la esperanza de que la iglesia pudiera discernir un camino a seguir para las mujeres que se sienten llamadas a ocupar puestos de liderazgo en la iglesia.

El derecho canónico define a los diáconos como clérigos que ministran al pueblo de Dios en “palabra, liturgia y caridad”.

Yonat Shimron en RNS:

Hasta cierto punto, las mujeres ya cumplen esos roles pero sin la capacidad de ministrar a las personas en lugares, como centros de detención de inmigrantes, hospitales y prisiones, que no permiten que presten servicio personas no ordenadas. Unirse al diaconado también permitiría a las mujeres proclamar el Evangelio y predicar durante la Misa.

Si bien la Iglesia Católica no ha ordenado mujeres en 800 años, hizo excepciones donde escasean los sacerdotes varones. Por ejemplo, en la región amazónica del noroeste de Brasil, Dorismeire Almeida de Vasconcelos, quien vive en Altamira, trabaja con los pueblos indígenas para ayudarlos a luchar contra la deforestación y la minería destructiva de la Amazonía.

“Para mí, las mujeres ya están haciendo el trabajo de diáconos”, dijo. “¿Puede la iglesia reconocer el trabajo que ya están haciendo?”

Muchos de los obispos panamazónicos están de acuerdo. En 2019, solicitaron al Vaticano un diaconado permanente para mujeres. El Arzobispo Paloschi se encuentra entre los 7 miembros de la delegación brasileña a la Ciudad de México para el servicio de oración de Santa Febe.

La peregrinación de 5 días patrocinada por Discerning Deacons incluye Misa en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y visitas al lugar de nacimiento de Juan Diego y las pirámides mayas en Teotihuacan.

La peregrinación también crea tiempo para testimonios y conversaciones sobre cómo el grupo podría continuar interactuando con obispos, sacerdotes y laicos a medida que se desarrolla el proceso del sínodo.

“El primer paso es escuchar bien”, dijo Casey Stanton, de Durham, Carolina del Norte, codirector del grupo. “Es una nueva disciplina para nosotros: el arte de escuchar bien al otro y dejar de lado las agendas”.

Las Diaconisas Discernientes -más o menos una traducción en español de su nombre- se formaron en la Fiesta de Santa Febe hace 2 años. Desde entonces, ha atraído a un grupo de mujeres católicas que se han desempeñado como líderes del ministerio hispano, ministras de jóvenes y adultos jóvenes, hermanas religiosas, personal pastoral diocesano y organizadoras comunitarias.

En octubre 2021, varios miembros del grupo viajaron a Roma para la Misa de apertura del 'Sínodo sobre la Sinodalidad'.

Desde entonces, el grupo realizó sesiones de escucha como parte del proceso sinodal, atrayendo a unos 9.000 católicos. En junio, emitió un informe de 38 páginas que refleja lo que escuchó: el deseo de un diaconado femenino que trabaje con personas marginadas.

Está en duda si esa recomendación gana fuerza. En USA, los obispos católicos están más enfocados en un renacimiento eucarístico de 3 años, tratando de reavivar el interés de los católicos en el rito luego del intento fallido de negarle la comunión al presidente Joe Biden por su apoyo al derecho al aborto.

Ellie Hidalgo, codirectora de Discerning Deacons, dijo que era realista sobre las perspectivas:

Nos damos cuenta de que la restauración del diaconado es una subida cuesta arriba. No es algo fácil.

