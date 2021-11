Digital vs. Analógico: Gutenberg reemplazado por YouVersion

La tecnología de impresión de Gutenberg se extendió por Europa y luego por el mundo. Su obra principal, la 'Biblia de Gutenberg' o 'Biblia de 42 líneas', fue la primera versión impresa de la Biblia y ha sido aclamada por su alta calidad estética y técnica.

En la Europa del Renacimiento, la llegada de la impresión de tipos móviles mecánicos introdujo la era de la comunicación de masas, que alteró para siempre la estructura de la sociedad.

Pero Gutenberg era analógico.

En enero de 1996, Life.Church, nació como Life Covenant Church, en Edmond, localidad de Oklahoma (USA), también conocida como Iglesia del Pacto Evangélico o Iglesia del Pacto de Vida.

Bobby Gruenewald es pastor y líder de innovación de la iglesia multisitio Life.Church.

Bobby Gruenewald: How We're Thinking About Church After the Pandemic