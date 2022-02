Curas casados: Crece el debate ante reunión en el Vaticano

“Para algunos sacerdotes, sería mejor si estuvieran casados, no solo por razones sexuales, sino porque sería mejor para su vida y no estarían solos”, dijo en la entrevista con el periódico. “Debemos mantener esta discusión”.

Según Marx, a cargo del archidiócesis católica de Munich y Freising, el modo de vida sacerdotal es "precario. Sigo diciéndoles eso a los sacerdotes jóvenes. Vivir solo no es tan fácil".

Benedicto XVI en una imagen que delata su cansancio o sus problemas. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, bajo escrutinio en sus días en Alemania.

Antecedentes

Sin embargo, para quienes dijeron sospechar acerca del momento en que Marx eligió para expresar su convicción, hay que destacar que ya en 2019 él expresó su apoyo a un llamado de los obispos en la región Amazonas para la ordenación de hombres casados como sacerdotes, una forma de abordar la escasez de clérigos en la zona, aunque en esa ocasión Marx no llegó a pedir un reconocimiento mundial de los sacerdotes casados. Ahora sí lo manifestó.

La Iglesia Católica Apostólica Romana está avanzando en Alemania en un proceso de reforma que se inició en respuesta a la crisis de los abusos.

El 'Camino Sinodal', que reúne a la Iglesia Católica y representantes laicos, ha provocado una feroz resistencia de los conservadores, que se oponen a abrir cualquier debate sobre temas como el celibato sacerdotal, el papel de la mujer en la iglesia y la homosexualidad. Pero ellos están perdiendo el debate porque durante sus años de autoridad y privilegios han ocurrido los casos que desgastan tanto a la institución como a la fe de muchos creyentes.

Marx:

Y algunos dirán: 'Si ya no tenemos el celibato obligatorio, todos se casarán ahora' Mi respuesta es: 'Y si lo hacemos, si todos se casan, eso sería una verdadera señal de es que no funcionaba tan bien'. Y algunos dirán: 'Si ya no tenemos el celibato obligatorio, todos se casarán ahora' Mi respuesta es: 'Y si lo hacemos, si todos se casan, eso sería una verdadera señal de es que no funcionaba tan bien'.

Las reformas

Marx todavía era cauteloso sobre si las mujeres podían oficiar como sacerdotisas. Los argumentos en contra de la ordenación de mujeres se habían vuelto cada vez más débiles para él. Pero ahora se encuentra más convencido.

"No he llegado al final, solo sé que necesitamos un gran consenso. O rompes todo el edificio", dijo Marx. Se trata de cosas sistémicas: clericalismo, celibato, hombres y mujeres. "No puedes ignorar todo eso".

En Alemania resultó escandaloso el testimonio de Benedicto XVI ofrecido a Westpfahl Spilker Wastl (WSW), y la defensa desde el Vaticano a su gestión como pontífice pero lo que se estaba cuestionando era su actuación como responsable jerárquico en la archidiócesis de Munich y Freising.

Marx no quiso hablar del caso Ratzinger: "No quiero hacer un reclamo a través de los medios, quiero expresar una esperanza. Que él, como anunció, se exprese de manera integral. Y que la declaración también incluya una buena palabra de simpatía contiene a la persona interesada".

Marx expresó su descontento con el Vaticano y la reforma de la Curia, diciendo que "todavía hay margen para mejorar": el control institucional, el asesoramiento, la transparencia son necesarios, "y no que una persona decida por sí misma al final. El oficio papal también debe cambiar. Nunca fue una enseñanza de la iglesia que cada palabra del Papa debe estar escrita en oro y colgado en la pared".

Esto es totalmente cierto: el cristianismo original nunca creyó en la infabilidad -de hecho en la Biblia hay críticas de Pedro a Pablo, y viceversa- pero el Vaticano, por cuestiones coyunturales, en determinado momento inventó la infabilidad papal en su credo no bíblico.

Cambio notable en la visión del aborto de los 3 pontífices recientes: Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI tuvieron la decisión de Francisco de abordar reformas ante la corrupción financiera en el Vaticano y los abusos sexuales en decenas de diócesis católicas apostólicas romanas.

En el Vaticano

El Simposio titulado 'Hacia una teología fundamental del sacerdocio' se celebrará en el Aula Pablo VI del 17 al 19 de febrero, organizado por la Congregación para los Obispos y el Centro de Investigación y Antropología de las Vocaciones.

Lo inaugurará el papa Francisco el jueves 17 a las 9:10 hora de Roma.

En el texto difundido por el Vaticano se afirma que, "a partir de las palabras del Papa -'Dios nos llama a un estado de vida particular: a entregarnos en el camino del matrimonio, en el camino del sacerdocio o en el camino de la vida consagrada'- se desplegarán los ponentes invitados: obispos, teólogos, sacerdotes, laicos y religiosos. Todos reunidos en nombre de esa "sinodalidad" deseada por el Papa para "aumentar la participación, la comunión y la misión en el pueblo de Dios".

Los ponentes abordarán 3 temas principales: