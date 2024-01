Los jeques árabes desembarcan en Francia, ¿con Zidane?

ÚLTIMA HORA | Zinedine Zidane rechaza entrenar a Argelia tras la reunión de su agente con la Federación#CAN2023 pic.twitter.com/zYuGdEec40 — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) January 29, 2024

El probable nuevo destino de Zinedine Zidane

“A pesar de que los miembros de su familia motivaron al francés a aceptar la oferta argelina -sus padres nacieron allí-, su lugar de nacimiento pesó más”, indicó Diario Olé, acerca de la decisión de Zinedine Zidane de rechazar a ‘Los Zorros del desierto’.

Dicho medio deportivo agregó un justificativo a la determinación del europeo, y es que, según ha contado Jerome Rothen, ex futbolista francés y ahora conductor de un programa deportivo en la cadena de radio RMC, Zidane estaría a la espera del Olympique de Marsella.

Los rumores escalaron tanto a tal punto de que Luca Zidane, hijo del crack ex Juventus, salió a declarar. “No es un tabú hablar de que mi padre vaya al Marsella, aunque no hablamos mucho de ello”, afirmó.

“En la familia somos todos hinchas del Marsella“. Luca Zidane, sobre la posibilidad de que su padre dirija el Olympique.

Zinedine Zidane nació en La Castellane, Marsella, Francia, el 23 de junio de 1972. “Soy marsellés. Cuando tenía 15,16 o 17 años, iba a las tribunas a ver los partidos y como soy un enamorado del fútbol me decía frecuentemente ‘¿Por qué no un día jugar aquí?’“, sostuvo el ex player en 2021.

Zinedine Zidane.

El príncipe Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud tiene rastreado a Zizou y se ilusiona con ubicarlo en el equipo de su ciudad natal. “No sé qué está pasando entre Arabia Saudita y Zinedine Zidane con respecto al Marsella, pero todo es posible. Es un buen entrenador y, por supuesto, es una leyenda”.

El DT adjunto es Gennaro Gattuso, cuyo contrato expira el 30/6 de este año. Marsella acumula un récord de 7-8-4 en esta temporada, lo que se traduce en 29 puntos en la Ligue 1. El líder es PSG, con 44 unidades.

¿Francia la causa?

Diario AS parece firme en sus informaciones: el medio español dice que Zinedine Zidane solo aceptará volver a los bancos de suplentes con una oferta de la Federación Francesa.

“Ni los acercamientos recientes de Brasil, Estados Unidos y finalmente Argelia para intentar ficharle han surtido efecto, ya que el marsellés únicamente contempla suceder a [Didier] Deschamps al frente de la subcampeona del mundo, pese a que el actual seleccionador renovó hasta 2026 hace un año al frente de la tricolor”, redactó Andrés Onrubia para AS.

“…no tiene prisa por volver a entrenar y, si la oportunidad se le presenta, asumirá la sucesión de Didier Deschamps al frente de Francia“, aclara el periodista deportivo especializado en fútbol francés, quien a su vez advierte que un mal desempeño de les blues en la Eurocopa (comenzará en junio) podría acelerar la sucesión de técnicos.

Zinedine Zidane aspira a un proyecto estructurado, de larga duración, puesto que no dirige a un club desde hace más de dos años y medio.