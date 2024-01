Inter Miami CF volvió a perder aunque convirtieron sus figuras

El partido ya arrancó mal para los de Gerardo Martino que a los 13 minutos de juego ya estaban 0-2. La defensa y el arquero Drake Callender no tuvieron el mejor de los rendimientos y eso llevó a que rápidamente el marcador se abra de esa manera. El Tata sigue probando con la línea de 5 que por ahora no le rindió. Seguramente porque le quiere dar libertad a Suárez y Messi para que no tengan responsabilidad en la marca. Para que los de arriba ganen partidos es importante tener una defensa férrea, cosa que no viene pasando y hoy, menos.