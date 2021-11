Votar en el exterior: Aún a contramarcha, se hizo notar

https://twitter.com/CancilleriaARG/status/1459638344879595526 Los argentinos y las argentinas que viven en Australia ya comenzaron a votar en el Consulado General en Sidney.#EleccionesArgentina pic.twitter.com/zCH6GhWhH9 — Cancillería Argentina (@CancilleriaARG) November 13, 2021

También se cuestiona que los consulados no dan turnos desde hace meses para cambios de domicilio. El motivo es que, por la pandemia, no se dieron turnos para realizar cambios de domicilio, un requisito indispensable para votar, por considerar que no era un trámite esencial. Las malas lenguas dicen que fue para desalentar el voto desde el exterior en estas elecciones 2021 de aquellos argentinos que emigraron o residen fuera del país.