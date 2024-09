VIVO: Guillermo Francos en Diputados con cancha embarrada

Live Blog Post

2.135 preguntas

Fueron 2.135 preguntas que se redactaron al gabinete que representa Guillermo Francos y él afirma haber respondido. El Ministerio de Economía es la cartera con más preguntas (628), seguida por Capital Humano (441), Jefatura de Gabinete (191), y los ministerios de Salud (189), Justicia (182), y Seguridad (133).

Desde las 11:00, se espera una sesión de entre 6 y 7 horas: dólar, inflación, empleo, la aplicación del RIGI, veto a la reforma de la movilidad jubilatoria, información pública... y algunos discursos esperados, tal como el de Miguel Ángel Pichetto.

Según pudo saberse a partir del informe elaborado por Jefatura de Gabinete, los diputados que más preguntas enviaron son Eduardo Toniolli (98 – UP); Vanina Biasi (72 – FITU); Juan Marino (69 – UP); Ana Carla Carrizo (68 – UCR); Mónica Schlotthauer (67 – FITU); Martín Maquieyra (59 – Pro); Leandro Santoro (57 – UP) y Nicolás Del Caño (53 – FITU).