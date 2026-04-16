El Gobierno de la Ciudad y Nación avanzaron con un cambio clave en el sistema ferroviario del AMBA: eliminaron el límite de 5 km/h para los trenes al ingresar a terminales. La medida impacta directo en el Tren Sarmiento y el Tren Mitre, que dejan atrás una regla histórica, aunque genera cierta desconfianza con la seguridad tras algunos accidentes.
¿MÁS VELOCIDAD, MENOS SEGURIDAD?
Viajar en tren será más rápido: Eliminan histórico límite en el Mitre y el Sarmiento
El Gobierno sacó la traba de 5 km/h al tren Sarmiento y el Tren Mitre. Dicen que mejora tiempos, pero ahora la seguridad queda más en manos de las operadoras.
Qué cambia con el fin del límite de 5 km/h en trenes
La resolución 1243/2013, que había sido dictada después del segundo accidente de Once, quedó oficialmente atrás. En aquel momento, el sistema ferroviario venía golpeado, con serias falencias operativas y una presión social enorme para evitar cualquier riesgo. Por eso se optó por una solución extrema: obligar a que las formaciones ingresaran a las terminales prácticamente a paso de hombre.
Acá el texto completo:
Ahora, con la resolución 23/2026 firmada por la Secretaría de Transporte, esa limitación se elimina bajo un argumento central: las condiciones técnicas y operativas cambiaron de manera sustancial en estos años. Según explicaron desde Trenes Argentinos, la incorporación del sistema ATS (Automatic Train Stop), que permite el frenado automático en caso de error humano, junto con mejoras en el señalamiento, hacen que esa restricción ya no tenga sentido.
La propia SOFSA (Trenes Argentinos Operaciones) fue quien impulsó la medida, señalando que la norma original fue dictada en un "contexto excepcional" que hoy ya no existe. Además, organismos como la CNRT y ADIF dieron su visto bueno técnico, lo que terminó de allanar el camino para la derogación.
En la práctica, lo que se espera es una mejora, aunque sea leve, en los tiempos de viaje y en la operación general. Hay que tener en cuenta que algunas líneas como el Sarmiento mueven más de 300.000 pasajeros diarios, mientras que el Mitre ronda los 200.000, por lo que cualquier ajuste en la dinámica de ingreso a terminales puede impactar en la frecuencia y en la regularidad del servicio.
Seguridad, tecnología y responsabilidades: Quién se hace cargo ahora
Ahora bien, sacar el límite de 5 km/h no es solo una cuestión técnica, también toca una fibra sensible del sistema ferroviario argentino: la seguridad. La medida original estaba directamente ligada al recuerdo del accidente de Once y a la necesidad política de mostrar control en un momento crítico.
Hoy el escenario es distinto, pero eso no significa que el debate esté saldado. Es cierto que el avance tecnológico es concreto —el ATS, por ejemplo, reduce fuertemente la posibilidad de errores humanos—, pero también es verdad que la confianza del usuario no se construye solo con sistemas, sino con gestión sostenida y controles efectivos.
Además, hay un cambio importante en cómo se distribuyen las responsabilidades. Con la nueva normativa, la decisión de aplicar o no restricciones adicionales queda en manos de las empresas operadoras, que deberán definir cómo "mitigar cualquier riesgo" en el ingreso a las terminales. En otras palabras, el Estado se corre un poco del control directo y le deja más margen a quienes operan el servicio.
El impacto inmediato para el usuario probablemente sea acotado. No se espera una revolución en los tiempos de viaje, sino más bien mejoras graduales y ajustes en los diagramas que podrían hacer más eficiente la operación, especialmente en horas pico o en cabeceras como Once y Retiro.
De todos modos, esta decisión se inscribe en una lógica más amplia de modernización del sistema, donde se apuesta a la tecnología y a la gestión operativa por sobre las restricciones rígidas. El problema es que en Argentina, y especialmente en el transporte público, cada cambio técnico termina teniendo una lectura política y social.
Por eso, más allá de los argumentos oficiales, lo que va a terminar definiendo si la medida fue acertada o no es cómo se implemente en la práctica. Porque si algo entendimos todos en los últimos años es que el usuario puede tolerar las demoras, pero no improvisaciones cuando se trata de seguridad.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente
Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal
SUV Toyota Yaris Cross en jaque: El fuerte rival que lo quiere destronar
Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible
Alerta naranja por tormentas, fuertes vientos y granizo para el miércoles 15/4