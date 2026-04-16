Viajar en tren será más rápido: Eliminan histórico límite en el Mitre y el Sarmiento

En la práctica, lo que se espera es una mejora, aunque sea leve, en los tiempos de viaje y en la operación general. Hay que tener en cuenta que algunas líneas como el Sarmiento mueven más de 300.000 pasajeros diarios, mientras que el Mitre ronda los 200.000, por lo que cualquier ajuste en la dinámica de ingreso a terminales puede impactar en la frecuencia y en la regularidad del servicio.

Seguridad, tecnología y responsabilidades: Quién se hace cargo ahora

Ahora bien, sacar el límite de 5 km/h no es solo una cuestión técnica, también toca una fibra sensible del sistema ferroviario argentino: la seguridad. La medida original estaba directamente ligada al recuerdo del accidente de Once y a la necesidad política de mostrar control en un momento crítico.

Hoy el escenario es distinto, pero eso no significa que el debate esté saldado. Es cierto que el avance tecnológico es concreto —el ATS, por ejemplo, reduce fuertemente la posibilidad de errores humanos—, pero también es verdad que la confianza del usuario no se construye solo con sistemas, sino con gestión sostenida y controles efectivos.

image La medida se implementó a partir de la segunda tragedia de Once. No dejó víctimas fatales, pero obligó a tomar precauciones para reducir al mínimo cualquier posibilidad de choque en cabeceras.

Además, hay un cambio importante en cómo se distribuyen las responsabilidades. Con la nueva normativa, la decisión de aplicar o no restricciones adicionales queda en manos de las empresas operadoras, que deberán definir cómo "mitigar cualquier riesgo" en el ingreso a las terminales. En otras palabras, el Estado se corre un poco del control directo y le deja más margen a quienes operan el servicio.

El impacto inmediato para el usuario probablemente sea acotado. No se espera una revolución en los tiempos de viaje, sino más bien mejoras graduales y ajustes en los diagramas que podrían hacer más eficiente la operación, especialmente en horas pico o en cabeceras como Once y Retiro.

image La atención está puesta en cómo se implementa la medida y si la tecnología alcanza para sostener la confianza del sistema.

De todos modos, esta decisión se inscribe en una lógica más amplia de modernización del sistema, donde se apuesta a la tecnología y a la gestión operativa por sobre las restricciones rígidas. El problema es que en Argentina, y especialmente en el transporte público, cada cambio técnico termina teniendo una lectura política y social.

Por eso, más allá de los argumentos oficiales, lo que va a terminar definiendo si la medida fue acertada o no es cómo se implemente en la práctica. Porque si algo entendimos todos en los últimos años es que el usuario puede tolerar las demoras, pero no improvisaciones cuando se trata de seguridad.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal

SUV Toyota Yaris Cross en jaque: El fuerte rival que lo quiere destronar

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible

Alerta naranja por tormentas, fuertes vientos y granizo para el miércoles 15/4