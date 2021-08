Atención: Este aceite de girasol no debe ser consumido

De acuerdo con la información publicada en el Boletín Oficial, las actuaciones del organismo “se iniciaron a raíz de un reclamo de un consumidor ante el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación a la comercialización del producto: “Aceite de Girasol, marca Los Nietos, Contenido Neto 4.5 litros, RNE E/T 3104-28438/16, RNPA E/T 3104-28438/16”, que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente”.