Sergio Massa con anuncio para jubilados 

## "Lo que ponemos en marcha hoy es el resultado de un impuesto al trabajo importado que establecimos, que tiene partes de sus recursos que van directamente al PAMI. Quiere decir que pusimos un impuesto a las importaciones que tienen una afectación específica a financiar el PAMI. Pusimos un impuesto al trabajo importado para defender el trabajo argentino y para financiar, acompañar y fortalecer a nuestro jubilado y a nuestras jubiladas."

## "El programa de medicamentos gratuitos Mejor Vivir. Que se lo quieren sacar, que dicen que es un gasto innecesario, que se llama subsidio, que ellos plantean que cada uno se tiene que arreglar como puede. Lo que quiero es pedirles que lo defiendan. Que lo defiendan no solo con su voto, sino hablando con su familia, que no tener el Mejor Vivir significa 20.000 pesos más por mes del gasto de la canasta del jubilado y del hogar de cada jubilado y de cada jubilada."

## "Hace mucho tiempo que trabajo con jubilados y jubiladas. Muchos de los que están acá se acordarán que allá por el año 2002 me tocó devolver el 13% que les habían sacado. Que les había sacado alguien que hoy compite con la presidencia, Patricia Bullrich. Me tocó después poner en marcha el Sistema de Aumentos, un trabajo con Néstor, muy grande, de recuperación del ingreso de jubilados, pensionados y trabajadores en la Argentina. Me tocó después pelearme AFJP, que ahora la quieren hacer volver."

## "Me tocó tomar una decisión con Fernanda Raverta y pudimos poner en marcha un bono. Primero habíamos dicho de $25.000. Después decidimos que por el impacto de la devaluación que el Fondo Monetario Internacional impuso a la Argentina nos lo lleváramos a 35.000 pesos. Y que lo empiezan a cobrar ahora, junto con la jubilación. Pero vino Luana y me dijo, ‘mira, yo tengo además todo este superávit mensual. Y tengo casi 3 millones de jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, que cobran una jubilación media y que necesitan que sigamos haciendo el esfuerzo de reforzar el ingreso’."

## "Y por eso decidimos universalizar la canasta alimentaria del PAMI. Pagarla junto con el sistema de pago de ANSES en la cuenta de cada uno de los jubilados y pensionados y poner en marcha un bono más allá de los $35.000 de refuerzo para esos 3 millones de jubilados y pensionados de $15.000 más por mes durante los próximos 3 meses."

## "Yo tengo la convicción de que un país que no tiene memoria no puede tener futuro, y la mejor forma de mostrar memoria es siendo agradecido con aquellos que construyeron el camino hasta acá, que son nuestros héroes, que son nuestros jubilados y pensionados. Pero mucho más tengo esa marca personal, que son esas cosas que se llevan para toda la vida. Mis abuelos, mis abuelos, mi abuela, son muy importantes en mi vida. Y siempre los recuerdo y siempre les voy a estar agradeciendo."

## "Y esas son las cosas que a uno le quedan marcadas a fuego, porque no tienen que ver solo con la convicción política. Tienen que ver también con la formación personal, con la formación de uno como persona. Por eso les quiero decir que nos acompañen tranquilos. Ni vamos a cerrar el PAMI, ni van a volver a las AFJP, ni vamos a recortar el 13%, ni vamos a recortar los medicamentos."

