Sergio Dorrego y el poder del vínculo con Taiana/Tettamanti

Una pregunta inevitable es por qué motivo no debería ser pública la investigación que involucra a Dorrego, entre otros. ¿Porque sucede cuando Alberto Fernández es Presidente y Jorge Taiana es ministro? De paso: otro muerto en el placard de la ex gestión del hijo de Franco. En días de Mauricio Macri, la Liga Naval informó que un grupo de personalidades se había acercado al por entonces Gobierno flamante con una carpeta con irregularidades que involucraban a Dorrego pero ya se sabe que la Administración Macri no se caracterizó por su eficiencia ni su inteligencia.