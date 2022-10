Sergio Berni: Responsabilidad, sobreventa y "actitud criminal"

“Soy el ministro de Seguridad, pero hay responsables que tenían la función de llevar adelante este operativo y no lo resolvieron bien”, explicó y resumió: “Para eso hay toda una cadena de mando”.

“Mi renuncia está todos los días a disposición del gobernador, pero acá hay responsables que tenían una función de llevar adelante el operativo que no ha sido bien resuelto”, completó al respecto.

Además, Berni denunció sobreventa de entradas por parte de la organización del encuentro: “No tengo ninguna duda de que la organización sobrevendió y regaló entradas que superaban ampliamente la capacidad del estadio. Por cada entrada oficial se había vendido había 20 de protocolo que no importa si las vendieron u organizaron, el club autorizó a que ingresaran ”.

En esa línea, culpó directamente al club local: “hizo la vista gorda ”.

Corbalán, el responsable

Berni apuntó contra el jefe del operativo de seguridad, Juan Gorbarán y su supervisor, a los que calificó como "los responsables" del accionar policial.

Corbalán es el funcionario que Axel Kicillof decidió este viernes separar del cargo.

“No veo una mano negra. Fue un operativo policial que no supo resolver una situación que no estaba prevista. Escuché a la gente que estaba afuera que los disturbios comenzaron porque los hinchas tenían entradas y no podían ingresar”, añadió este viernes en declaraciones a varios medios televisivos.

Muerte

Sobre la muerte del hincha César "Lolo" Regueiro, Berni indicó: “El accionar de la Policía no fue correcto. Estamos investigando y poniendo a disposición todo al fiscal. Es una muerte que se podría haber evitado”.

“La Policía tuvo una actitud criminal”, sentenció.

Pedido de informes

Desde la legislatura bonaerense, el bloque de diputados de Juntos anunció que presentará un proyecto de resolución para que Sergio Berni informe “verbalmente sobre distintos aspectos en relación a la grave represión por parte de la Policía Bonaerense que arrojó como resultado un hincha fallecido y heridos de distinta magnitud”.

El pedido de informes es impulsado por el diputado PRO, Alex Campbell y sus compañeros de bloque Matías Ranzini, Fabián Perechodnik, Adrián Urreli, Claudio Frangul, Emiliano Balbin, Maricel Etchecoin, Johana Pannebianco entre otros.

https://twitter.com/AlexCampbellOK/status/1578382493715255297 Acabamos de pedir la interpelación de Berni por el descontrol de anoche en La Plata. Es responsable de los heridos, el caos y la lamentable muerte de un hincha de Gimnasia.Que Berni y Kicillof den la cara frente a la sociedad y vengan a explicar a la legislatura lo que hicieron pic.twitter.com/WQU8B7N90W — Alex Campbell (@AlexCampbellOK) October 7, 2022

Otras lecturas de Urgente24:

Boca-Gimnasia: anticiparon que "no se va a jugar por ahora"

Boca-Gimnasia: Kicillof echó al jefe del operativo de seguridad

Renuncia y reproche de Gómez Alcorta a Alberto Fernández

El Gobierno cuenta conque FMI apruebe la revisión este 07/10