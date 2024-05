Santiago Cúneo de Sergio Berni: "Definirlo de derecha es ofender a la derecha"

Cúneo dijo que lo llamado 'políticamente correcto' es "un sicariato con silenciador, tal como el de los Diputados días atrás, que van con tranquilidad a los programas de TV cuando han estafado a sus electores."

Cúneo propone el paro por tiempo indeterminado y le preguntaron qué hace el dueño de un "quioskito". Él respondió: "El que tiene un quioskito ya lo perdió. Avísenle que tiene la cabeza cortada. Acá en la entrada vi una cantidad de locales cerrados y sin posibilidad de abrir. Hay que avisarle al boludo que sigue abierto que si no hace un paro por tiempo indeterminado, será indeterminada su vida".

Las imágenes

Luego le hicieron un salpicado de imágenes a Cúneo para que opinara:

Juan Domingo Perón: "El más grande argentino del siglo 20".

Cristina Fernández de Kirchner: "Una esperanza frustrada" (le preguntaron si tomaría un café con ella y respondió que él toma mate y ella te. Pero "si hiciera falta resolver la cuestión argentina y ella fuese la última pieza de un rompecabezas, sí" tomaría el te en el Patria).

Alberto Fernández: "Un prostituto absoluto de la vida. Una deshonra para la especie".

Mauricio Macri: "El hijo de un tano chorro que no sabe otra cosa que ser un delincuente. Una expresión de los empresaurios que han saqueado a la Argentina, que no tienen nada de empresarios porque jamás han corrido riesgos".

En ese punto hubo un debate sobre corrupción (Correo Argentino), y le dijeron que si salían a la calle y preguntaban si Macri era corrupto, mucha gente diría que no porque la corrupción también es un tema de cantidad de ceros. A partir de una cifra para mucha gente ya no es corrupción.

Cúneo replicó que esa gente "tiene 2 grandes confusiones: Llama corrupción solamente al delito que se descubre y después, les encantaría ser Macri. Cuando los mozos le dejen de decir 'Señor' al ladrón porque deja buenas propinas, empezamos a ordenar la sociedad".

Una definición interesante para debatir mucho cuando le preguntaron por la Argentina:

La Argentina tal como la conocimos nosotros, no existe más. Y no va a existir más. Estamos luchando por una Argentina nueva con viejos valores. Podríamos hacer viajes arqueológicos hacia el pasado y mostrarles los restos de una gran Nación que ya no existe. Mi generación somos la rémora de la vieja Argentina y Uds., que son jóvenes, integran una nueva Argentina que ha perdido el destino. Estamos navegando sin motor y sin velas, perdidos. La Argentina tal como la conocimos nosotros, no existe más. Y no va a existir más. Estamos luchando por una Argentina nueva con viejos valores. Podríamos hacer viajes arqueológicos hacia el pasado y mostrarles los restos de una gran Nación que ya no existe. Mi generación somos la rémora de la vieja Argentina y Uds., que son jóvenes, integran una nueva Argentina que ha perdido el destino. Estamos navegando sin motor y sin velas, perdidos.

