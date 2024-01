Rodolfo Barra: "la Corte Suprema decidirá validez del DNU"

rodolfo-barra.jpg Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro Foto archivo NA.

El ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1990-93) y ex ministro de Justicia del menemismo (1994-96), expresó que "los que invierten su dinero, los empresarios, prefieren hoy a países vecinos como Uruguay, Paraguay y Brasil porque allí es más sencillo trabajar. Esto a menudo no se comprende y se prefiere mantener el privilegio de unos pocos contra el interés de la mayoría".

"Yo respeto a los dirigentes gremiales. El ex presidente Juan Perón los definía como sabios y prudentes. Pero, parece que ellos no conocieran el problema actual de la Argentina. Estamos en un muy mal momento económico y por ello tenemos que empujar para que la reforma laboral se haga, se implemente" agregó el Procurador del Tesoro

Por último, Barra hizo un vaticinio sobre lo que sucedería durante el mes de enero:

"Luego de la pelea judicial, vendrá el debate legislativo, para que la reforma laboral sea consagrada como ley. Estamos en un problema bravísimo, no se puede mantener la ley de contratos de trabajo imperturbable y para siempre"