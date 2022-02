"Creo que el silencio es lo mejor y dedicarnos a nuestro trabajo", dijo y rescató: "No se puede generalizar. A algunas personas las conozco y tienen propuestas legítimas para reformar el Poder Judicial, muchos organismos de derechos humanos han participado en reuniones con nosotros desde hace año y eso es legítimo porque obviamente hay que hacer reformas".

"Otros, participan por intereses particulares y no se puede aceptar que una persona que tiene una causa judicial o un procesamiento o ha cometido un delito y es investigado, pida que el juez que lo investiga renuncie", arremetió.

"La Corte tiene que ser independiente y resistir cualquier presión. Nosotros tenemos que garantizarle a la sociedad la independencia de la Corte Suprema. Debemos ser serenos y no reaccionar", subrayó.

"En Brasil, el mismo juez que lo acusó a Lula da Silva luego aceptó una nulidad y en ningún momento se habló de lawfare. Nosotros tenemos que trabajar en base al derecho. Si hay pruebas o no hay pruebas y si hay defensas o no. Lo demás, son opiniones y eso forma parte de la vida democrática", disparó contra los K.

"Yo no acepto la democratización de la Justicia y tenemos la obligación que respetar nuestros precedentes. Todos recordarán el conflicto que hubo cuando yo era presidente y la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de todas esas medidas. El Poder Judicial tiene que ser independiente. Imagínese si la Corte dependiera de cada momento político", dijo sin filtro.

