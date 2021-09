Regalando beneficios, el FdT a la pesca del voto de 55 o más

El FdT necesita mejorar su performance electoral del 12/09 y afirma que no puede perder otra vez el 14/11, motivo por el cual ha salido a la compra de cuanto elector disponible haya en el mercado de baratijas proselitistas. Y en particular el viernes 24/09 se enfocó en mujeres de 55 o más, hombres de 60 o más y jubilados en general que no vivan de su jubilación o que no ganen la jubilación mínima.