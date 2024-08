No más burros en el Congreso: Piden estudios obligatorios para los legisladores

"No tengo el secundario y no me gusta estudiar". Esa fue la sincera declaración que en marzo de este año la diputada nacional de Unión por la Patria, Natalia Zaracho, reveló en un programa radial y generó todo tipo de críticas por el nivel que maneja actualmente la dirigencia política. En ese contexto, en las últimas horas presentaron un proyecto en el Congreso Nacional que busca elevar el nivel de los políticos del país.