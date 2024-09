El filoso análisis de Elisa Carrió sobre los "gatos" de la política

Y agregó: "Digo, yo no digo que no estén porque uno puede educarse no?, pero bueno, por lo menos que se formen... Esa es la impresión que tengo hoy, los gatos nos invadieron".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/felipelahiteau/status/1833674083948486770?s=48&t=CgPScZwGh94JUVRpkjIUQQ&partner=&hide_thread=false Sutil pic.twitter.com/AV8QM4bmUE — Felipe R Lahiteau (@felipelahiteau) September 11, 2024

El Titanic y Javier Milei

Por otro lado, la dirigente política opinó sobre el veto a la reforma jubilatoria que llevó adelante Javier Milei. En pocas palabras, llamó "cruel" al Presidente.

"El Presidente no tiene noción de lo que es la crueldad. ¿Hay que hacer un ajuste? Sí. Ahora, si yo tengo que hacer un ajuste porque voy en el Titanic rumbo a los témpanos, primero salvo a los viejos y a los niños, y él primero los hunde", expresó.

De todas formas, la ex diputada nacional recordó su proyecto de ley para darle el 82% móvil a los jubilados que cobran la mínima, que fue vetada por Cristina Kirchner. "Ahora los kirchneristas no pueden hablar", sentenció.

En otro tramo de la entrevista, Carrió calificó al mandatario nacional de "inmoral" y que no puede justificarse ni en el judaísmo ni en la tradición liberal.

"Este chico es autoritario, este chico va por la República, porque piensa que el liberalismo tiene que fundarse en la desaparición de la República", opinó.

Por último, también habló sobre la postulación del juez Ariel Lijo, y en ese sentido, expresó: "San Miguel Arcángel para que no salga Lijo y no va a salir. No tienen la firma. Yo estoy vieja, pero tengo unas ganas de ir al Senado y decirles hipócritas a todos los senadores que después se rasgan las vestiduras". Al tiempo que acusó al magistrado de "mafioso".