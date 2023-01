¡Piedra libre para Fernando Burlando, el candidato!

Pero el abogado de la familia Sosa, Burlando resaltó:

Aunque se rían de una cuestión que no tenga nada que ver con el juicio, en esto que es un templo, que es la sala de audiencia y donde están los papás de Fernando, no se pueden reír de nada. Si hicieron eso, son unos reverendos hijos de p..., realmente.

Se debe destacar que al momento de ingresar a la sala del Tribunal Oral Criminal N°1, los imputados tenían puesto un barbijo cada uno mientras estaban rodeados por agentes policiales del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El abogado también afirmó: "En los códigos de la calle y de la vida no hay actitud más miserable que acusar a un inocente y privarle la libertad por algo falso. Es algo nefasto. No hay peor enfermedad” y agregó: "En nuestra teoría del caso hablamos justamente de esto, desde el minuto cero fue eludir la acción de la Justicia, entorpecer la misma. Hoy les dije: miren la actitud de Ventura que automáticamente se presenta en la fiscalía, declara, dice yo soy inocente a los gritos, pidiendo por favor, clemencia, y la actitud de los acusados".

Respecto a las declaraciones brindadas hoy, la tercer fecha del juicio, el candidato sentenció:

Van a ser interesantísimas. Además de Ventura, hay tres amigos de Fernando que seguramente dos son importantes, uno no tanto porque no vio mucho y no sé si lo desistiremos. Y después el personal de seguridad.