Paquete Milei: Qué medidas "no amigables" se tratarán en extraordinarias

Qué medidas incluirá el paquete de leyes

Respecto a las medidas que incluirá el paquete de leyes que impulsará el gobierno de Milei, Menem admitió: "No son medidas amigables, pero no queda otra; lo que sí vamos a ver es la convicción de tomar medidas de carácter de emergencia, pero no emergencia que duren 40 años, sino de emergencia y transitorias de verdad".