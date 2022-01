Oficialismo y oposición los Poncio Pilato tras cortes de luz

Sus principales líderes aprovecharon la masiva falla para criticar sin piedad al oficialismo. Desde el expresidente Mauricio Macri, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, el diputado nacional Cristian Ritondo y hasta la titular del PRO, Patricia Bullrich, emitieron sus opiniones respecto a los cortes de luz responsabilizando única y exclusivamente al gobierno nacional de turno.

"¡Otra vez sin luz! Este es uno de los resultados del festival de subsidios K. Presidente: debemos recuperar la inversión, porque sin inversión nos quedamos sin energía. El país necesita un plan sustentable para que esto deje de pasar año tras año", escribió Patricia Bullrich, que se sumó a los mensajes de los líderes de la oposición, siendo el de Mauricio Macri el más irónico, ya que solo compartió una imagen totalmente negra en su cuenta de Twitter.

"Volvieron los cortes de luz. Pensar que volvían para “ser mejores”", escribió Cristian Ritondo. A su vez, Alfonso Prat Gay añadió: "Sin luz. Sin crédito. Sin reservas. Sin vergüenza. Igualito que en 2014-15: lo único que no podemos hacer es sorprendernos".

También se quejó el diputado nacional Ricardo López Murphy, que opinó: "Otra vez miles de argentinos sin luz. Congelar tarifas y hacer populismo con los servicios no es gratis. Lo que no se paga, no funciona".

"Gobierna el kirchnerismo y aumentan los cortes de luz. No es casualidad, es una pésima gestión energética", escribió a su turno la diputada nacional Sabrina Ajmechet.

Esos son solo algunos cuestionamientos de dirigentes opositores respecto a los cortes de luz, quienes inundaron las redes sociales echando culpas al oficialismo.

Por su parte, desde el Frente de Todos hubo menos ruido, y la mayoría de su dirigencia prefirió no opinar sobre el tema, aunque a raíz de una publicación de María Eugenia Vidal, quien salió con los pelos de punta a responderle fue la intendenta Mayra Mendoza.

La reflexión de Vidal fue la siguiente: "Cuando no se fomenta la inversión y se pretende barrer los problemas debajo de la alfombra, pasan estas cosas. Hoy estamos, otra vez, frente a cortes de luz que se hacen cada vez más frecuentes y duran más tiempo. Estamos viviendo las consecuencias de los parches y de la improvisación del kirchnerismo que al final lo terminamos pagando todos los argentinos".

Ante el mensaje, Mayra Mendoza no se quedó callada y respondió: "Fuiste gobernadora con Macri y autorizaron tarifazos de más del 1000% que generó ganancias extraordinarias a las empresas sin reinversión para mejorar el servicio y además llevó a que las familias y comercios se endeuden para pagar las facturas. Te distingue la caradurez Vidal".

Otra que 'pisó el palito' fue la exdiputada nacional y vocera presidencial Gabriela Cerruti, que ante la ironía del expresidente Macri sobre los cortes de luz le respondió: "¿Se acuerda @mauriciomacri del apagón del Día del Padre del 2019? Casi todo el día millones de argentinos sin luz. Mientras los ciudadanos pagaban el 3000 por ciento de aumento en las tarifas que usted había decretado. Todavía esperamos explicaciones".

Desde la legislatura porteña también hubo pronunciamientos por parte del oficialismo, y en ese sentido la diputada Maru Bielli reflexionó:

"Siguen los cortes de luz en la Ciudad y los que gobernaron con tarifazos que solo dañaron el bolsillo de la gente generando ganancias en empresas a las que no les exigieron NADA en materia de inversión salen a buscar rédito político", dijo, al tiempo que compartió una serie de mensajes guiando a los usuarios para que puedan hacer sus reclamos a las empresas correspondientes.

Pero mientras acusaciones van y vienen, y todos se lavan las manos como Poncio Pilato, no hay ninguna propuesta concreta de la dirigencia política que solucione un problema que lleva años en la Argentina y que lejos de mejorar, empeora cada día.