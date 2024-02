Nicolás Posse, Luis Petri y la preprivatización de Coviara

Coviara se sostiene con el producto de la venta de departamentos para personal del área de Defensa; y desde los sueldos de su directorio hasta las expensas comunes que abona por los 3 pisos que ocupa su sede central en Reconquista esquina Corrientes provienen de sus utilidades comerciales.

Una extraña decisión

Si bien el directorio que encabezó hasta hace pocos días el Ingeniero Sergio Salazar puso –tal como es de estilo- su renuncia a disposición de las nuevas autoridades ministeriales ni bien estas asumieron, las mismas fueron aceptadas con fecha 01/02.

Pocas horas antes, Luis Petri instruyó a los todavía funcionarios la “suspensión de trámites” hasta la designación de nuevas autoridades. “Esto en la práctica significa que al día de la fecha Coviara se encuentra imposibilitada de vender una propiedad a un cliente, de pagar sus obligaciones y hasta de contratar un proveedor para una reparación en su propia sede”. Reconoce uno de los funcionarios de línea consultados.

Pero Petri fue más allá. En forma coincidente con esta medida procedió a la aceptación de las renuncias de la totalidad de los directores excepto la del oficial de la Armada que representa a la institución en la empresa.

Una vez más desde Coviara aclaran que por estatuto la empresa no puede funcionar administrativamente si no hay al menos 3 directores en funciones.

Tandanor

Empleado consultado Nº1:

“Nos llama la atención que a diferencia de lo ocurrido en TANDANOR (Talleres Navales Dársena Norte) donde hubo un pase de manos prolijo siendo que incluso las autoridades entrantes elogiaron la prolijidad de la gestión saliente, en Coviara, por primera vez en su historia, se la vacía de autoridades sin que ni siquiera estén barajándose nombres para los sucesores. Si en unos días no lo solucionan, en marzo ya no podremos pagar ni los salarios al personal”.

Empleado consultado Nº2:

"La cosa es simple. Coviara vive de lo que vende, en este momento tiene dos edificios terminados y a la venta. El Coviara 89 en Bahía Blanca y el Coviara 95 en Verónica (Provincia de Bs.As.).

Empleado consultado Nº3:

"Al paralizarse todas las ventas se la asfixia de tal forma que incluso puede caer en incumplimientos severos con clientes y proveedores, todo esto fue puesto en conocimiento del secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa Teniente General, Claudio Pasqualini; y de su jefe inmediato, el Teniente Coronel, Carlos Becker."

Claudio Pasqualini.jpeg Claudio Pasqualini, teniente general hoy a las órdenes de un teniente coronel.

Interrupción

El cronista levantó los ojos del anotador e interrumpió para preguntar por temor a que ocurriese una confusión: "¿Dijo teniente general Pasqualini y su jefe teniente coronel Becker?".

Otra vez Empleado consultado Nº3:

Sí, Becker es pariente de la ministra de Seguridad, Patria Bullrich. A pesar de su escaso rango militar tiene el privilegio de tener bajo su mando a un par de generales en actividad devenidos en empleados administrativos del ministerio. Sí, Becker es pariente de la ministra de Seguridad, Patria Bullrich. A pesar de su escaso rango militar tiene el privilegio de tener bajo su mando a un par de generales en actividad devenidos en empleados administrativos del ministerio.

El cronista exhibió rostro de no comprender.

Empleado consultado Nº3 en intervención Nº3:

"Sí, luego de que -por error- el Presidente Javier Milei eligiera a un Jefe del Ejército con muy poca antigüedad sobrepasando a 23 generales con experiencia, se acordó esa reincorporación de generales como empleados de Defensa. Uds. lo escribieron en Urgente24".

Defensa también vende edificios

Otros habitantes del emblemático edificio de Reconquista 385 sostienen que la maniobra tiene que ver con la determinación del ministro de proceder en forma urgente no solo a la privatización de todo lo que se pueda sino a la venta lisa y llana de todo inmueble que pueda ser vaciado de ocupantes a la brevedad.

“No seria la primera vez que una gestión ministerial se interesa por el dinero que puede sacar por esta propiedad. Son 7 pisos y un enorme local comercial en planta baja. El Local y los pisos 1,4 y 5 son propiedad de Coviara el 2,6 y 7 pertenecen a la Armada Argentina (dependiente de defensa) y el 3 a la centenaria Liga Naval Argentina”, indicó el Perito Naval VGM, Fernando Morales, presidente de la entidad.

Luego agregó Morales: “Desde hace 40 años detentamos la propiedad del piso 3, hubo intentos de mudarnos a algún edificio de la Armada hace un tiempo, pero los sucesivos ministros no llegan a comprender que si bien la LNA está integrada en gran parte por personal de la Armada y la Prefectura Naval es una ONG, y como tal privada. La única forma en la que el Estado Nacional podría hacerse de esta propiedad es mediante una ley de expropiación y el pago respectivo pero el valor de un piso en este edificio, que según la agencia oficial AABE supera el millón y medio de dólares".

El cronista le pidió que confirmara el monto. Él respondió: "Sí, algo difícil de afrontar si realmente no hay plata”.

El perito naval también recordó que ha sido testigo de al menos 4 cambios de autoridades en Coviara y que, incluso en algunas transiciones, directores entrantes y salientes compartieron varias jornadas de trabajo conjunto, a pesar de provenir de partidos políticos antagónicos.

coviara2.jpeg La orden letal recibida por Coviara.

Todo raro

La comunidad militar viene observando con sorpresa algunos comportamientos “un tanto fuera de lo normal” –al decir de un general consultado- de la actual gestión ministerial.

Si bien el ministro ha sido aconsejado por sus subordinados e instruido por el propio Presidente Javier Milei para que abandone su pasión por el atuendo militar, propios y extraños reconocen que la actitud casi infantil del mendocino no pasa más allá de una cuestión de formas.

Lo que por estas horas desvela a buena parte de los generales y al ex brigadier K, Xavier Isaac (hoy Jefe del Estado Mayor Conjunto) es el avance que Petri parece querer emprender a toda costa para poner a los militares en la calle para la contención de las llamadas “nuevas amenazas”.

Desde que asumió su cargo, el excandidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula encabezada por Patricia Bullrich utiliza cada oportunidad disponible para arengar en tono épico a los uniformados sobre sus intenciones de “ponerlos en valor frente a la sociedad” y también “asignarles el rol que la ley les permite tener pero que la política les ha vedado”.

No hace falta ser un estratega de fuste para entender que detrás de las palabras ministeriales asoma la clara intención de empeñar a las FFAA en tareas relacionadas claramente con la seguridad interior.

Hace pocas horas Petri fue más allá y firmó un convenio con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (¿un radical jugando con fuego?), en el que compromete la cooperación del ministerio a su cargo en la lucha contra la delincuencia narco.

luis-petrijpg.webp Luis Petri. Le encanta disfrazarse.

Testimonio Nº5

Luego de 3 empleados que pidieron anonimato, y de Morales, Urgente24 consiguió el testimonio de un almirante recién retirado:

“No estamos entrenados para tareas de seguridad, no tenemos armamento adecuado ni tenemos instructores que adiestren a nuestros cadetes y al personal de cuadros. No podríamos pisar un teatro de operaciones antes de dos años de iniciar un proceso de capacitación. Pero por sobre todo no tenemos una ley que nos autorice y por mucho que el Ministro lo quiera, con un decreto no alcanza ningún militar saldrá a la calle si una ley en la mano”.

El mismo oficial recordó que el discurso sobre “reconciliar a las FFAA con la sociedad” deviene obsoleto: las FFAA en el presente se encuentran entre las instituciones más valoradas por la sociedad.

Y él concluyó:

Más que palabras necesitamos solucionar el tema salarial. Mitad del personal militar y civil de las FFAA se encuentra por debajo de la línea de pobreza, la anulación de la recomposición salarial aprobada en 2023 es un duro golpe para el bolsillo militar. Además se han parado en la práctica todos los planes de reequipamiento y se redujeron las horas de operaciones y ejercicios de las 3 FFAA. Todo ello redunda en la alarmante cifra de pedidos de baja o retiro que semanalmente llegan a las oficinas de personal. Más que palabras necesitamos solucionar el tema salarial. Mitad del personal militar y civil de las FFAA se encuentra por debajo de la línea de pobreza, la anulación de la recomposición salarial aprobada en 2023 es un duro golpe para el bolsillo militar. Además se han parado en la práctica todos los planes de reequipamiento y se redujeron las horas de operaciones y ejercicios de las 3 FFAA. Todo ello redunda en la alarmante cifra de pedidos de baja o retiro que semanalmente llegan a las oficinas de personal.

