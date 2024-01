Recordemos que Carolina Losada, ex periodista y ex panelista del programa Intratables, forjó una relación de amistad con el economista libertario ya que compartieron juntos muchas horas de TV. Sin embargo, desde "hace meses" no hablaban y por ello, fue el propio Milei quien le dijo que se acerque a la Rosada para charlar, entre otras cosas, sobre el escenario político que se vive en el Congreso.