Final abrupto de la jornada legislativa en la Cámara de Diputados. A las 19:20, Martín Menem levantó la sesión luego de un cuarto intermedio solicitado por Miguel Ángel Pichetto y al que no ingresó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, bloque que festejó largamente el anuncio. El proyecto de Ley Ómnibus regresa a Comisiones. Y no se tratará en lo que resta del período extraordinario de sesiones. Ocurrió lo que toda la gente sensata anticipaba, menos los mileístas militontos: en la votación en particular, La Libertad Avanza no tuvo respuesta ni número y sufrió la amputación de los artículso que importaban a Javier Milei. Esto fue muy evidente en el artículo 5to., inciso por inciso, y es más: Pichetto pidió la palabra para preguntarle al oficialismo si aceptaban seguir perdiendo. Nadie se dio por aludido. Luego del 6to. forzó la decisión final. Cuando se había votado el artículo 6to. y debía abordarse el 7mo. de Privatizaciones, era evidente que no quedaría nada en pie de lo que quería el Ejecutivo Nacional.