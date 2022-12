lucas-romero.jpg Lucas Romero, director de la consultora Synopsis.

Cristina

Romero, por otra parte, también se refirió a la ambigüedad que dejó la Vicepresidente en torno a su eventual candidatura. Luego de haber sostenido que no iba a integrar ninguna lista, esta semana en Avellaneda, CFK abrió una ventana a la posibilidad al sostener que no se había autoexcluido de competir, sino que sufre una "proscripción", algo que en los hechos no ocurre.

Según el director de Synopsis, la aclaración de la Vice tiene 2 aristas, una que tiene que ver con el relato y otra, con un factor político.

"La resignificación del discurso tenía que más ver con que no le gustó el encuadre bajo el que había quedado su afirmación después de aquel fallo condenatorio, que era el de renunciamiento. Ella preferiía el de proscripción, que es mucho más conveniente politicamente. Quiso corregir ese encuadre", dijo.

Luego, consideró que a la Vice "no le gustó la idea de que quede definida su no candidatura". "Cristina necesita que la expectativa de su candidatura siga viva, porque es un recurso político en sí mismo para un objetivo que es tener incidencia en la confección de la oferta electoral".

"Recordemos qué pasó horas después de anunciar que no se iba a presentar como candidata: los gobernadores se juntan en el CFI, se pliega la CGT, y empieza a pretender a armarse una mesa de discusión de las candidaturas. Todo eso sin estar Cristina sentada en la mesa. La expectativa de su candidatura es un recurso y este 'des-renunciamiento' lo alimenta", concluyó.

Más contenido de Urgente24

Recontraespionaje: CABA denuncia que los K editaron chats

D'Alessandro: "Los chats son falsos, voy a seguir en mi cargo"

CFK desesperada rebaja a Alberto Fernández: "Comentarista"

Respuesta del Gobierno a Donda: "Perdió la confianza del Presidente"