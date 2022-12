Horror: Murió un nene de 4 años, detienen a su madre y padrastro

Ante dicha información, la funcionaria judicial cambió la calificación legal del hecho de “averiguación causales de muerte” a “homicidio agravado por el vínculo” y dispuso la aprehensión de la madre junto con la del padrastro del nene, Luis Alberto Gallo de 40 años, que también se encontraba en la vivienda al momento del hecho.

La fiscal indagó a los aprehendidos en las últimas horas y ambos se negaron a declarar, tras lo cual quedaron formalmente detenidos, informaron fuentes judiciales.

HORROR en BERAZATEGUI: una MUJER y su PAREJA FUEORN DETENIDOS por MATAR a un NENE de 4 AÑOS

La furia de los vecinos

Al enterarse de esta situación, los vecinos del niño fallecido incendiaron la casa donde viven los imputados. Una de las tías paternas, identificada como Daniela, exteriorizó su enojo contra ambos detenidos y escribió en su perfil de Facebook: “Estos dos soret.. mataron a mi sobrino Renzo de tan solo 4 años. Hijos de mil p...”.

Además, la mujer responsabilizó a la nueva pareja de la mujer, dijo que la familia había hecho varias denuncias y aseguró: "Se van a pudrir en la cárcel espero, pero ¿quién nos devuelve a Renzito?". Continúa el relató:

Victoria Godoy y Luis Gallo asesinos! Esta basura hace más de un año no dejaba que mi hermano vea a sus hijos. Desde que se puso en pareja con este hijo de p... Antes venía y traía a los 4 chicos (incluyendo a uno que no es de mi hermano y aun así lo queremos como uno más) y se los dejaba a mi mamá diciendo no los soporto, fíjense ustedes. Cuando se juntó con ese hdp no los dejó venir nunca más, no nos dejaba que lo llevemos a pasar, a buscar, no dejaba que compartan los cumpleaños con nosotros, con sus primos, nada. Victoria Godoy y Luis Gallo asesinos! Esta basura hace más de un año no dejaba que mi hermano vea a sus hijos. Desde que se puso en pareja con este hijo de p... Antes venía y traía a los 4 chicos (incluyendo a uno que no es de mi hermano y aun así lo queremos como uno más) y se los dejaba a mi mamá diciendo no los soporto, fíjense ustedes. Cuando se juntó con ese hdp no los dejó venir nunca más, no nos dejaba que lo llevemos a pasar, a buscar, no dejaba que compartan los cumpleaños con nosotros, con sus primos, nada.

Al hablar de las denuncias, dijo que el padre biológico y su madre, la abuela de Renzo, se presentaron ante las autoridades para alertar por los maltratos. Incluso, agregó, que el jardín al que iba el niño convocó a Victoria "porque el nene iba golpeado".

image.png La denuncia de la familia paterna del menor por agresiones físicas contra hijo (Foto: Infobae)

En su publicación en Facebook se lamentó del crimen diciendo que el infante con 4 años no se podía defender de los adultos. “¿Qué mal puede hacer una criatura?". Finalizando Daniela compartió lo siguiente:

Perdón, perdón, mi amor, por no poder sacarte de ahí a tiempo, perdón por tu sufrimiento, bebe. Te amo y te voy a extrañar el resto de mis días hasta volver a encontrarnos. Estos cobardes la van a pagar. Perdón, perdón, mi amor, por no poder sacarte de ahí a tiempo, perdón por tu sufrimiento, bebe. Te amo y te voy a extrañar el resto de mis días hasta volver a encontrarnos. Estos cobardes la van a pagar.

