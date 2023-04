Héctor Daniel Marchi y un viaje a la obra social judicial

Aquí viene el tema más importante. Han sufrido... yo he sufrido, seguimientos; hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo; y hay cuestiones que realmente ya exceden el marco de un tema tan particular como el tema de la obra social y que, la verdad, generan mucha presión en mí, pero no impiden venir y contar la verdad y ayudarlos a todos ustedes a avanzar en este tema tan importante.

Yo creo que el país está pasando por una etapa muy difícil. Mientras esperaba aquí veía que el dólar rozaba los pesos 500, con lo cual, la pobreza sigue yendo para arriba. Con lo cual, creo que es importante estos temas solucionarlos de raíz y rápidamente, con eso: con la verdad.

Antes de comenzar con las preguntas, a mí me gustaría dejar un marco, si ustedes me permiten, es nada más que una página y media en donde yo quiero dejar claro...

Sra. Presidenta (Gaillard).- Sí, tiene que pedir autorización para ver papeles.

Sr. Marchi.- Pido autorización para poder leer una página y media que yo creo que es importante para entender el tema.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Se somete a votación que el contador pueda usar papeles.

Se va a votar.

-Resulta afirmativa.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Aprobado.

Nicolás Reyes

Sr. Marchi.- Lo que voy a hacer es enmarcar lo que fue la situación de la obra social en esta última década y media.

“En el período donde estaba Nicolás Reyes como administrador estaban unidos el Consejo, la Corte y todo dependía de la Administración.

“Esa es la razón de la acordada 31 -de 2005-, que se cita en la nota que envió la Corte durante la presidencia del doctor (Enrique) Petracchi. Luego, se separó la Corte del Consejo, cambió la presidencia y Reyes se retiró.

“Cuando asumí, hubo que reorganizar todo. La nueva composición, bajo la presidencia del doctor (Ricardo) Lorenzetti, llegó a un acuerdo muy claro: desconcentrar las áreas y que no todo dependiera de la Presidencia o de la Administración, tal como fue en el período anterior.

“Eso es lo que dice la acordada 9, de 2008: desconcentrar actividades ajenas a la Administración. Por eso se distribuyeron las áreas: la doctora (Elena) Highton, con la Oficina de Violencia Doméstica; la doctora (Carmen) Argibay con la Oficina de la Mujer y el Cuerpo Médico Forense; el doctor (Juan Carlos) Maqueda con la obra social; el doctor (Raúl Eugenio) Zaffaroni y el doctor Lorenzetti con el Centro de Información Judicial.

“Cada ministro dirigía esa área y mandaba los proyectos de decisiones que el presidente firmaba sobre una base de confianza. Pero cada área era independiente, como dice la acordada del estatuto de la obra: independencia funcional, financiera y de gestión.

“Cuando se asignaron las tareas por acordada, Maqueda pidió expresamente que no se consignara en una acordada, porque la obra social es conflictiva. Luego, voy a explicar por qué.

“Eso creó una especie de apariencia jurídica, pero está absolutamente claro que el doctor Maqueda dirigió totalmente la obra social durante todo ese período, como él mismo lo dijo en el mail que envió a sus colegas.

“Maqueda quedó a cargo de la obra social. Una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió el doctor Maqueda y nunca hubo concurso; por eso -y considerando los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró- es que el doctor Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error.

Pero, en este caso, nuevamente, se lo designó sin concurso al doctor (Mariano) Althabe, a propuesta del doctor (Horacio) Rosatti.

“Considero que es un error, lo he expresado en el Informe número 1 mío. Maqueda designó al directorio con (Aldo) Tonón y la doctora (Claudia Viviana) Madies. Me pidió que designara un representante de la Administración, luego me pidió que lo sacara y renunció Madies y así quedó Tonón solo.

Por eso hay cierta confusión, porque se dice que la obra estaba bajo la dependencia directa de la Administración y seguidamente se señala que tiene una autonomía funcional y financiera bajo la responsabilidad de un directorio; algo contradictorio. El directorio unipersonal decidía todo, con consulta permanente con el doctor Maqueda; por eso, Maqueda cuando envía el mail, en cierto modo, hace una autocrítica y dice que fue un error sacar a la Administración de la obra, refiriéndose al doctor Reyes, y dice que la única manera que funcione es que esté bajo la supervisión de la Administración. Por eso, volví y comencé con los dictámenes de supervisión, recién con la acordada 19 del 2021 que me coloca en la órbita de la obra social, y con informes mensuales de supervisión.

“Esos dictámenes míos fueron muy críticos. Si yo hubiera estado a cargo de la obra, no me hubiera criticado a mí mismo; hubiera hecho las cosas bien; tampoco hubiera sido sancionado con mi traslado. Es absurdo que se diga que yo estaba a cargo de la obra.

“En el nuevo período tampoco cambiaron las cosas. El directorio lo propuso el doctor Rosatti, los empleados se designaron a propuesta del doctor Althabe, los auditores para controlar los designó la Corte. Yo me opuse a eso, porque bajo la apariencia de una transparencia hay un control de hecho. Eso le hace muy mal a la Corte y a todo el Poder Judicial de la Nación”.

Gracias por escucharme."

(...)

De Rafaela a Tribunales

Sr. Moreau.- Gracias, señora presidenta, y gracias al testigo por su concurrencia. Debo decir que buena parte de las preguntas que yo tenía preparadas para formular ya han sido, de alguna manera, contestadas en la presentación inicial del testigo. De todas formas, a fuer de ser sincero, es probable que reitere en alguna de las preguntas lo que ya está respondido, porque en realidad esta audiencia está hecha fundamentalmente para que los legisladores podamos preguntar e ir formándonos un criterio.

En primer lugar, que el testigo informe cómo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sr. Marchi.- Buenas tardes, diputado. Bueno, mi trayectoria..., llego por mi trayectoria. Mi carrera profesional la inicié en la actividad privada hasta el año 2000.

En el año 2000 golpeó la puerta de mi estudio un gran dirigente peronista de la provincia de Santa Fe y me ordenó que debía ser el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rafaela, cuando yo en realidad en la política no había intervenido. Y, debo ser totalmente sincero con ustedes, yo no soy ni kirchnerista ni de Cambiemos, porque en las distintas etapas de los gobiernos que han pasado he sufrido pintadas de que era kirchnerista, de que era de Cambiemos y demás, y tuve realmente bravas discusiones con todos, judicialmente incluso, pero siempre defendiendo los intereses del Poder Judicial.

Lo que sí no voy a negar es que soy peronista -nunca afiliado-, pero por una sencilla razón: soy descendiente de polacos y ucranianos que escaparon de la guerra y a los cuales Eva Perón -con cartas que las puedo agregar aquí- les dio trabajo en el frigorífico de Rafaela.

Nuestra vida familiar comenzó ahí. Entonces, por eso me hice peronista. El peronismo no me perdona -a usted se lo comenté en mediación, doctor López-, nunca el peronismo me perdonó que yo haya votado a Raúl Alfonsín y que en mi época de jugador de fútbol haya salido en la tapa de un diario. Pero, debo decir que para mí Raúl Alfonsín era un peronista porque realmente dio todo por el pueblo.

Entonces, quiero decirle que tengo una mentalidad muy amplia. Respeto a todos los sectores.

Cuando me hice cargo de la Municipalidad de Rafaela -en el 2000-, a los tres meses tuve que vivir la crisis del 2001. A partir de ahí, mi mentalidad siempre fue la de administrar con el criterio de responsabilidad fiscal. Durante tres años y medio, por el mejor intendente que tuvo la ciudad de Rafaela -Ricardo Peirone-, se hicieron obras maravillosas, y hasta hoy el peronismo gobierna la ciudad de Rafaela.

(...)

Sr. Marchi.- Me cita la provincia para ser el secretario de Finanzas en el gobierno de Jorge Obeid, representando a todos los intendentes y presidentes comunales de las provincias. Era el único representante. Luego, pasé a ser secretario de Hacienda de la provincia, representante en la Comisión Federal de Impuestos y en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal de mi provincia, que realmente me honró y espero haber cumplido.

Cuando estoy en la Secretaría de Hacienda recibo un llamado del doctor Lorenzetti, al cual yo no conocía. Él seguramente me conocía por futbolista y no por contador, pero creo que hice una buena gestión en Santa Fe. Me propuso que estudie la idea para charlar con todos los ministros de la Corte -estaban los siete ministros de la Corte- de venir a trabajar en temas presupuestarios y económicos que estaban totalmente olvidados en la Corte Suprema.

Fue ahí que llegué. Fui director en el 2007; en el 2008, como subadministrador, acompañé un mes -lamentablemente- al doctor Nicolás Reyes, al cual me unió una relación hermosa; él se enfermó; me hubiera gustado trabajar mucho más con él. Voy a contar una cosa. Él me dijo: “Yo me voy a ocupar de cuestiones jurídicas que sé, ocupate de las cuestiones económicas y arréglate con todas esas mujeres que administran”. Ahora voy a explicar por qué.

Yo lo estudié. Tenía cerrado un trabajo en el sector privado y decidí venir a Buenos Aires. Cuando llegué, la verdad que la Corte Suprema tenía un estado muy difícil. No estaban ni los foquitos de la entrada, para que ustedes tengan una idea. Lo primero que hice fue poner una iluminación para que vean que haya transparencia. Había fondos extrapresupuestarios, no había un circuito administrativo armado y no había una estrategia financiera armada.

Yo lo que propuse para el Poder Judicial de la Nación... Perdón, diputado. Luego de ser subadministrador y enfermarse el doctor Reyes, me nombran administrador. Me enteré en el bar Plaza Tribunales mientras miraba TN. Así que usted imagínese cómo fue. Luego, charlé con todos los ministros. Todos me exigieron algo. Pero, recuerdo lo que me dijo el doctor Fayt. El doctor Fayt me dijo si yo tenía la suficiente fuerza para defender al Poder Judicial fuera del Poder Judicial pero, sobre todo, dentro del Poder Judicial, para arriba y para abajo. Yo me comprometí con el doctor Fayt en hacerlo. Me dijo que, si no lo hacía, no podía seguir estando en el Poder Judicial y menos en la Corte Suprema. Esa fue mi llegada a la Corte Suprema.

De paso quiero aclarar algo. Yo me mantuve con los mismos directores con que trabajaba el doctor Reyes y durante dieciséis años me acompañaron en el manejo del dinero y en el famoso fondo anticíclico. Todas mujeres. No tengo hombres, dentro de lo que es la Dirección de Administración, que manejen el dinero ni el presupuesto. Y estoy honrado de que mujeres hayan hecho un trabajo tan hermoso solamente con la estrategia que yo fijé. Por eso me duele cuando se duda del trabajo que hemos realizado.

Quiero dejarles a ustedes -y me gustaría que lo vean- el informe mensual que entrego a todos los ministros con todas las disponibilidades, fotocopias de los plazos fijos, todos los movimientos financieros y presupuestarios, en donde, al día de la fecha, hay casi $150.000 millones de recursos financieros de reserva. Eso se los voy a dejar.

Inclusive, les voy a dejar... porque esta mecánica la utilicé en los lugares que estuve, tanto en la Municipalidad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, como aquí en la Corte Suprema: mes por mes publico todos los ingresos, todos los gastos y la composición de todas las reservas y todas las cuentas habidas y por haber de la Corte Suprema. Aquí tienen el detalle del primer mes que yo tomé hasta el último mes, que fui trasladado.

Todo esto lo dejo para que se sume aquí para poder contestar cualquier duda que haya. Asimismo... esto lo voy a agregar después seguramente ante una pregunta.

Finalmente, respecto a esto, quiero decirle que la administración que hemos realizado en la Corte Suprema con un grupo de profesionales excelentes -que ha sido desguazada y en la cual he sido trasladado, pero lo que más me importa es que ha sido desguazada y los funcionarios están siendo amenazados-, hemos recibido hace un par de años, por parte del Premio Nobel de Economía, Edmund Phelps, por primera vez la institución, en este caso “el servicio de administración de mayor calidad en el país”. Yo lo quiero dejar en claro porque hay cosas que no trascienden porque tenemos un perfil muy bajo. Pero, las cosas son así.

Solamente eso, diputado. No sé si era lo que usted me estaba preguntando.

$17.000 millones

Sr. Moreau.- Sí, dio una respuesta en exceso. Pero, de todas maneras, se adelantó y me obvió tener que preguntarle, por ejemplo, qué antecedentes tenía en la función pública, en la administración de fondos, etcétera.

(...)

Sr. Marchi.- A ver, el gran cambio se produjo a mitad de mi función dentro de la Corte Suprema -allá por el 2015, si no me equivoco-, en donde se suprimió la Secretaría General de Gestión y las áreas de la Secretaría General de Gestión se unieron a las de la Secretaría General de Administración.

Debo decir que se hizo para buscar mayor eficiencia y evitar... menores costos. ¿Por qué le digo? Porque yo instrumenté, como manifesté antes, los criterios de la responsabilidad fiscal, que no solamente tienen que ver con el superávit; tienen que ver con un montón de cosas más: cero endeudamiento, no buscamos nunca endeudarnos con nada.

Nunca le pedimos un peso al Tesoro Nacional. Pero, en el tema del gasto -que ustedes conocen muy bien y donde el principal componente es el personal- nosotros tenemos menos personal a pesar de las áreas creadas respecto a cuando yo asumí. Hoy, la planta de personal habilitada por el Congreso es de 4.700 empleados y la planta ocupada es de 2.500. O sea que prácticamente está en la mitad. La mitad de los cargos están vacantes. Y parte de la política de responsabilidad fiscal obedece a eso.

Hoy, con los problemas económicos que lamentablemente está atravesando nuestro país, estamos nivelando los ingresos operativos con los gastos operativos y el superávit que tenemos en este año -que en el primer trimestre es de $17.000 millones- es casi exclusivamente de los rendimientos de las reservas que poseemos.

¿Qué quiero decir con esto? Que si bien son criticadas las reservas, realmente son muy útiles en los tiempos que cíclicamente Argentina suele pasar.

Entonces, aquella política de responsabilidad fiscal que había nacido en el gobierno de Néstor Kirchner, y que muy bien llevó adelante el doctor Lavagna y todo su equipo, creo -es mi opinión y respeto cualquier otro tipo de opinión- que es el único mecanismo de generar futuro en la Argentina.

(...)

Sr. Marchi.- La tradición en la Corte Suprema y la famosa solemnidad, que era la palabra que se usaba dentro de la Corte Suprema, obligaba a que cualquier resolución, cualquier acordada, debía pasar por todas las áreas competentes, dependiendo del tema que se trataba. Esa era la costumbre y era lo que, por solemnidad, se debía hacer y era lo que cuando yo ingresé a la Corte los siete ministros me dijeron que era “palabra santa”, de esa manera.

Hoy en día esa formalidad no se respeta totalmente.

Sr. Moreau.- Ahora sí, específicamente, entonces. Respecto a la acordada 28 de 2022, de fecha 2 de noviembre del 2022, que modifica el estatuto de la obra social, ¿participó usted o alguna de las áreas a su cargo en la tramitación previa que se acostumbraba a llevar adelante respecto a las acordadas?

Sr. Marchi.- No.

Sr. Moreau.- Y en cuanto a los procedimientos previos a la acordada 11 de 2023, muy reciente porque es del 20 de abril, ¿tampoco ha participado usted o su área?

Sr. Marchi.- Para nada. Yo no participé y las áreas tampoco. Por eso hice alusión a que una Secretaría que había participado en la auditoría de la obra social fue dividida y, bajo una perspectiva que no comparto, sin intervención de áreas de la Secretaría General de Administración.

(...)

Sr. Marchi.- Yo lo que le puedo decir es lo siguiente: yo he brindado un panorama de la situación actual económica y financiera de la Secretaría General de Administración. Siempre puede haber cambios, porque la gestión es eso, son cambios continuos, innovadores y seguramente algunos cambios podrían haberse realizado porque nadie tiene una palabra santa respecto a los cambios.

Pero hay cambios que a mi persona me dejan muchas dudas. Por ejemplo, que la Mesa de Entradas de la Secretaría General de Administración pase a la Secretaría General de Asuntos Jurídicos; o sea que la Secretaría General de Asuntos Jurídicos tiene la Mesa de Entradas de todos los temas jurídicos pero también de los todos los temas administrativos, con lo cual la Secretaría General de Administración pasa a ser una secretaría encapsulada.

Por otro lado, se destruyeron todas las auditorías vigentes, tanto la interna como la de gestión, para elaborar alguna otra cosa. Con lo cual, yo creo que el punto ahí es que hay gente que participó de esta auditoría de la obra social, que fue encargada directamente por los ministros de la Corte, no fue una idea de quienes participamos.

Sr. Moreau.- ¿Cuándo lo notificaron del contenido de esta acordada o cómo fue notificado de su desplazamiento del cargo que venía ejerciendo desde hace 15 años?

Sr. Marchi.- Conmigo nadie habló, ninguno de los tres ministros, ni para dividir la Secretaría ni para desplazarme. El único llamado que tuve este año del doctor Rosatti fue con el aumento de sueldos, para ver si le podía pagar el sueldo en término. Nada más.

La obra social

Sr. Moreau.- ¿Desde cuándo y por qué motivo comenzó a desempeñarse en la supervisión de la obra social?

Sr. Marchi.- El tema fue así. Después de la pandemia, la obra social venía de un deterioro -yo soy afiliado, todos somos afiliados- que hizo explosión porque comenzaron las manifestaciones gremiales y la cosa se puso bastante difícil.

En ese momento, el doctor Maqueda, que estaba a cargo de la obra, me llamó y me preguntó, a mi criterio, cuáles eran los principales problemas que podía haber ahí.

Yo le dije: “Mire, doctor, yo, viendo y escuchando a la gente -porque yo nunca pisé la obra social hasta ese momento-, me parece que ahí hay un problema con los prestadores, porque creo que tienen los aranceles muy bajos, por lo menos era lo que nos pasaba a todos, pero, por otro lado, creo que hay un grave problema al no tener un sistema informático.” Fueron las dos recomendaciones que le di informalmente. Él las llevó al acuerdo y se creó la Comisión de Informatización del Poder Judicial de la Nación. Esa comisión estuvo integrada por tres peronas: yo era el presidente y me acompañaron el director de Sistemas, Sacchi, y el doctor Tonón. En esa comisión -después de un tiempo el doctor Tonón dejó de participar- trabajamos cuatro meses y, al cuarto mes, con el licenciado Sacchi, le entregamos un proyecto para licitar un software de gestión general, como para que la obra social le agregue sus especificaciones. Yo le dije: “Mire, doctor, yo, viendo y escuchando a la gente -porque yo nunca pisé la obra social hasta ese momento-, me parece que ahí hay un problema con los prestadores, porque creo que tienen los aranceles muy bajos, por lo menos era lo que nos pasaba a todos, pero, por otro lado, creo que hay un grave problema al no tener un sistema informático.” Fueron las dos recomendaciones que le di informalmente. Él las llevó al acuerdo y se creó la Comisión de Informatización del Poder Judicial de la Nación. Esa comisión estuvo integrada por tres peronas: yo era el presidente y me acompañaron el director de Sistemas, Sacchi, y el doctor Tonón. En esa comisión -después de un tiempo el doctor Tonón dejó de participar- trabajamos cuatro meses y, al cuarto mes, con el licenciado Sacchi, le entregamos un proyecto para licitar un software de gestión general, como para que la obra social le agregue sus especificaciones.

Tuvimos un apoyo incondicional del Hospital Italiano. O sea, nos movimos muchísimo para ayudar a todos los afiliados porque, en realidad, también lo éramos nosotros.

Se lo entregamos y no pasó nada. A partir de eso los problemas aumentaron, pero había un problema y era quién entraba a la obra social. Entonces, los ministros me dijeron “El único que tiene espalda para entrar ahí, sos vos. Andá a hacer un diagnóstico”. A partir de allí se hizo la primera acordada en donde me encomendaron hacer un diagnóstico para ver qué pasaba.

Me presenté e hice un diagnóstico que después se los puedo comentar. Di las recomendaciones de lo que se tenía que hacer -que quizás sería bueno que se los comente a ustedes, si quieren- y ese fue el informe número uno.

Básicamente, en el informe número uno destaco que los problemas que vi eran tres. Lo primero que hice fue formar un grupo de trabajo con personal de auditoría, con personal de la Dirección de Administración y demás, que es la que realmente ahora se quedó sola.

En ese trabajo detecté... Yo suelo trabajar y soy muy apegado a la auditoría por riesgos, que es una especie de auditoría que permite identificar los riesgos y poder plantear soluciones.

El primer problema que vi fue de tipo orgánico. Vi que había un directorio unipersonal, donde una sola persona tomaba las decisiones y donde había delegaciones a personas para tomar actos muy importantes.

Por otro lado, vi que había cargos vacantes de mucha importancia, como dos directores que faltaban, el subdirector administrativo y el subdirector médico tampoco estaba e hice la gestión para que se incorpore.

Donde hice mucho hincapié fue en las locaciones de servicio. Había 84 locaciones de servicio, de las cuales muchas ocupaban cargos importantes, especialmente facturación y sistemas. Esa fue la primera debilidad que vi. Lo que aconsejé fue que inmediatamente se incorporara un contador y un abogado del Poder Judicial de la Nación.

¿Por qué? Porque realmente la gente del Poder Judicial de la Nación, que es afiliada, es la que más conocimiento tiene de lo que es la obra social. El Directorio estaba manejado por un médico, que está bárbaro para el tema médico, pero el médico no puede saber de administración y el contador tampoco se tiene que meter en asuntos legales.

Entonces, propuse que ingresara rápidamente un contador y un abogado al Poder Judicial de la Nación. Esa fue mi principal opinión y envíe una nota para que inmediatamente se detengan las locaciones de servicio porque es un trabajo precario.

Luego, la segunda debilidad que advertí fue la del sistema informático. Realmente no era un sistema informático, sino que eran pequeños subsistemas que cada uno funcionaba por sí y no tenían relación. Con lo cual, ahí advertí que esa era la base del problema. Le hice entregar, nuevamente, la base del proyecto para llamar a licitación y poder incorporar un sistema general de gestión que incluya un sistema contable. De esto han pasado dos años y todavía, que yo sepa, la licitación no está. Aclaro que para implementar un sistema de contabilidad va a llevar un año más, por lo menos, con lo cual la situación la veo grave.

A partir de lo del sistema contable, que el área de Sistemas estaba a cargo de una persona con locación de servicios, detecto la debilidad, a mi criterio, más importante, pero que tiene que ver con todo, que son las relacionadas con la falta de herramientas de gestión.

Y aquí hay una falta principal que es la falta de contabilidad. Esto hay que explicarlo en términos criollos. El productor agropecuario que no tiene una contabilidad, el comerciante que no tiene una contabilidad, el industrial que no tiene una contabilidad, la pyme que no tiene una contabilidad -que, de paso, pierden un montón de tiempo y dinero para poder llevarla, pagándole un contador-, tienen graves problemas, no solamente con la AFIP, sino de gestión y, seguramente, se funde al día siguiente. No existe una organización sin contabilidad.

Entonces, cuando detecté que no había contabilidad, era muy fácil detectar lo demás: no hay controles de pagos, no hay controles de ingresos, hay diferencias de inventario. Bueno, puedo enumerar un montón de situaciones que ustedes pueden ver ahora cuando lean los informes; no hay conciliaciones bancarias, no hay nada.

Entonces, lo que sugerí ahí... No hay presupuestos. Voy a emitir mi opinión personal con respecto a los balances. Cuando veo los balances y veo que los mismos contadores en un párrafo dicen que el sistema informático no es confiable y que esta información se puede cambiar al día siguiente, pero son los mismos contadores que firmaron durante diez años, me están diciendo que los que firmaron el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto puede ser un dibujo.

Entonces, digo que la falta de seriedad que yo volqué en los informes, no los volqué en contra de nadie; los volqué a favor de los 100.000 afiliados, dentro de los que yo me encuentro y en los que se encuentran ustedes.

La obra social, cuando yo ingresé estaba fundida.

El gran aporte de la Secretaría General de Administración a la Obra Social fue por dos motivos: primero, se hizo cargo del pago de los sueldos de los empleados de la obra social y realmente estoy satisfecho. Hoy en día se siguen pagando, a pesar de que la obra social tiene superávit y seguramente un fondo anticíclico a esta altura de 80.000 millones. Yo ya comuniqué que no se debería seguir pagando, pero bueno, hay una decisión de los ministros de seguir pagándolo y yo la respeto.

Pero la obra social se recompuso porque no tenía ni para pagar los sueldos. La Secretaría General de Administración, con la responsabilidad fiscal la pagó. Pero acá viene el otro motivo por el cual se recuperó. Se recuperó porque la Secretaría General de Administración, con una administración superavitaria, lo que hizo fue instrumentar una política de salarios altos. No altos de que sean... Sino que tengan que ver con la realidad de la economía. Respecto a los salarios judiciales, cuando yo ingresé, cuatro jueces tomaban un taxi para ir a trabajar y el pobre trabajador tenía que ir a pie, se revirtió a lo largo de los años. Esos salarios nuevos repercutieron en los aportes que recibió la obra social y se hizo poderosa a partir de esas dos cuestiones.

Quiero dejar en claro cuál es la intervención de la Secretaría General de Administración.

(...)

Sr. Marchi.- Recuerdo que los gremios sí han hecho presentaciones. Seguramente la Asociación de Magistrados también, pero no lo puedo asegurar. Seguramente lo habrá hecho.

CSJN.jpg Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los informes

Sr. Moreau.- Usted recién hizo una extensa exposición respecto a la decisión de crear la Comisión de Informatización, creo estaba refiriéndose al período de la pandemia.

Sr. Marchi.- Fue de abril a agosto de 2021. Cuatro meses duró la comisión.

Sr. Moreau.- ¿Recuerda quien presidía la Corte en ese momento?

Sr. Marchi.- El doctor Rosenkrantz.

Sr. Moreau.- ¿Usted dice que se disolvió a los cuatro meses de constituida?

Sr. Marchi.- Sí, porque terminamos el trabajo final y estuvimos muy contentos de haberlo terminado en cuatro meses. Lo hicimos con mucho laburo y se lo entregamos a los ministros. Luego, ellos se lo entregaron a la obra social para que lo lleve adelante. Como no lo llevó adelante, creo que fue uno de los disparadores para nombrarme como supervisor de las tareas en la obra social.

Sr. Moreau.- El doctor Maqueda, que para ese entonces supervisaba la obra social, ¿tuvo alguna expresión o manifestación respecto de la tarea que había llevado adelante la comisión, que usted recuerde?

Sr. Marchi.- Si mal no recuerdo, el doctor Maqueda estuvo muy a favor del trabajo de la Comisión de Informatización.

Sr. Moreau.- Voy a volver un poco para atrás porque usted avanzó. ¿De quién era la responsabilidad primaria de administración y supervisión de la obra social? O sea, usted, ¿a quién informaba?

Sr. Marchi.- El trabajo que realizamos como supervisión de la obra social comenzó... A ver, hubo tres meses, desde octubre a diciembre del 2021, fue el trabajo en donde se produjeron los tres primeros informes. Esos tres primeros informes constaban: el primero -ustedes lo han visto porque ha llegado- era un diagnóstico con las soluciones que le he contado. El segundo avanzaba en el diagnóstico y hacía mucha mención al tema de los balances. El tercer informe es mucho más operativo y marca una serie más de deficiencias en la obra social, pero esos meses son referidos a gestión Tonón. Luego, el informe 4, que si mal no recuerdo fue elaborado allá por febrero del 22...no, perdón, en agosto del 22, porque en ese momento hay un cambio en el artículo 1º del estatuto y los informes mensuales que hacíamos pasaron a ser semestrales, entonces, ese informe yo lo presenté en agosto de 2022. Luego, en noviembre sale una nueva acordada en donde dejan a la Secretaría General de Administración afuera de cualquier tipo de supervisión.

Sr. Moreau.- ¿Estos informes a los que usted hace referencia tomaron estado público, tuvieron carácter público o la Corte reservó la publicación de alguno de estos informes?

Sr. Marchi.- La publicación de los informes no está a cargo de la Secretaría General de Administración. El único informe que vi publicado en el Centro de Información Judicial fue el número 1. Nosotros entregamos en tiempo y forma el número 2 y el número 3 -esos fueron entregados a los ministros vía mail-, y el informe número 4, que refiere a la gestión Althabe, fue entregado en Presidencia y recibido por el señor Silvio Robles.

Sr. Moreau.- ¿Era habitual que Silvio Robles recibiera informes de estas características de la obra social, por supuesto, o de otras cuestiones vinculadas a temas de Superintendencia?

Sr. Marchi.- El señor Silvio Robles era el vocero de Rosatti dentro de la Corte. Él iba a hablar con los directores; era una cuestión por la cual yo no estaba muy conforme, porque yo vengo de una... empecé con una Corte de siete ministros solemnes en donde se respetaban a rajatabla los formalismos. Y, bueno, desde la llegada o la manera de manejarse de esta persona, llevaba indicaciones a los directores de parte del doctor Rosatti o de parte de los tres ministros, cosa que no me consta si era verdad que llevaba información de los tres ministros. Pero, bueno, el informe número 4 lo recibió él y, por lo que algún ministro me ha reclamado, no se lo entregó.

Sr. Moreau.- Muy bien. ¿Usted conoce el informe del Directorio de la obra social que tuvieron que emitir en cumplimiento de la resolución 2.095 del año 2022, una resolución obviamente de la Corte Suprema de Justicia del día 13 de febrero del 23? Si tiene memoria de eso y nos puede hacer una referencia breve, por supuesto, no lo quiero limitar.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Sí, lo ubico. La resolución que menciona el diputado Moreau es por la cual, a partir de la publicación del informe 1 de la Auditoría, la Corte toma y hace sugerencias a la obra social respecto a que apruebe el informe 1 de auditoría y dice las sugerencias, por ejemplo, que tienen que informatizar, que tienen que estar los estados contables. Esa es la resolución.

(...)

Sr. Marchi.- Fue un disparador para generar el trabajo de la Comisión de Auditoría que determinó la Corte y que tan bien trabajó. Y fue un disparador para generar una especie de intimación a la obra social para que realice las tareas que precisamente ya el informe que yo había realizado había determinado y que casualmente coincide con lo de la Comisión de Auditoría y que coincide con lo que manifiestan en las notas el actual Directorio de la obra social. Eso fue enviado, es verdad, y en la mayor parte -por no decir casi todo- no fue cumplido.

El desastre

Sr. Moreau.- Respecto de los fondos remanentes de la obra social, un tema que aquí también ya se transitó, ¿cuáles fueron las recomendaciones de la auditoría? Y en su caso, si esas recomendaciones fueron cumplidas, acatadas o como se lo quiera denominar, por el nuevo Directorio.

Sr. Marchi.- Le respondo, diputado. Presidenta: yo quiero dejar, para que se agregue, copia de la acordada 5.611 del 2013 que crea el fondo anticíclico de la obra social, firmada por los siete ministros de la Corte.

Y ahora voy a pasar a explicar el objetivo y, sobre todo, responderé, diputada Oliveto, las consultas que usted tenga porque quiero explicarle bien cómo es eso porque quizás puede dar lugar a confusión.

Mire, ¿por qué se crea ese fondo? Ese fondo se crea precisamente por lo que yo manifesté antes. Nosotros, con una política de salario alto del Poder Judicial, generamos unos ingresos muy importantes, con lo cual empezó a tener muchos excedentes la obra social. Yo no voy a emitir opinión respecto a si tenía que usarlos más en cuestiones de prestaciones; ese es otro tema.

Al existir tantos excedentes, los ministros -los siete-, que yo agradezco que tuvieran mucha confianza en mi persona, estimaron prudente que para que no tenga tanto dinero la obra social sin usar, que parte de ese dinero pase a la Corte Suprema, determinado por la obra social. El Directorio de la obra social define cuánto dinero le sobra para poder transferirlo; la Corte no interviene.

Cuando el Directorio de la obra social dice: "Transferimos tanto dinero", llega a la Corte Suprema, la Corte Suprema, la Dirección de Administración, lo que hace es llamar a una compulsa y ya viene con la indicación de ponerlo en plazo fijo a tantos días. O sea que lo único que hace la Dirección de Administración es una compulsa de tasas entre los dos bancos oficiales con los cuales trabaja la Corte, que es el Banco Ciudad y el Banco Nación, y en el mejor postor se hace un plazo fijo, el cual se le comunica a la obra social para que lo pueda incorporar en sus cuentas y lo tenga.

¿Qué quiere decir esto? Que nosotros solamente, con los fondos remanentes que vienen a la Corte, solamente están en un plazo fijo que se le manda a la obra social informándole está en tal banco. Si lo necesitara la obra social, lo único que tiene que hacer es pedirlo y mandarlo.

Lo que pasa es que nunca lo necesitó. ¿Por qué? Porque la política salarial que implementamos permite que los ingresos de la obra social puedan mantener ese fondo anticíclico y, a la vez, generar superávit. Con lo cual, una de las recomendaciones que hice, fue que se deben aumentar las prestaciones que debe dar la obra social a los afiliados. Los 100.000 afiliados que tiene la obra social tienen que tener muchas más prestaciones. Y entre una de las cosas que yo sugerí fue que se aplique, para mayor transparencia, una política común de aumento de aranceles a los prestadores, ya que el aumento era digitalizado. Y hoy también es digitalizado, porque en el informe 4 muestro cómo algunos tuvieron el 500 por ciento de aumento y otros 10, cuando la directiva era otra. Entonces, ordenadamente yo creo que es de una de las obras sociales más importantes del país.

Pero acá quiero aclarar lo otro que quizás -sobre todo a la diputada Oliveto- eso no implica manejar la obra social, porque la obra social queda con el dinero que estima necesario para desarrollar su actividad. Y aquí es donde yo marqué otro error gravísimo de gestión que seguramente tampoco gustó al momento de informarlo, pero yo debí informarlo.

La obra social en materia de gestión financiera para mí es un desastre. Pero ¿por qué? Porque hay remanentes de $10.000 millones, $5.000 millones y demás en cuentas corrientes, porque se olvidan de hacer los plazos fijos. Eso, remunerado en el término de seis, siete u ocho meses, implicó para la obra social perder $3.000 millones. Estos $3.000 millones son dos meses de prestaciones a 100.000 afiliados. Si eso lo llevamos a los otros meses, nos vamos a encontrar con cifras siderales de pérdida por intereses o de intereses regalados a los bancos, si lo queremos ver de otra manera.

Esta acotación no la hice una sola vez; la fui haciendo en el tiempo. Inclusive, esta acotación la hice en un acuerdo de ministros mucho tiempo antes.

Con lo cual, lo que hicimos en esta auditoría que he realizado y que en el tiempo estuvo menos de un año, solamente fue detectar todas las falencias de una obra social en todos los sentidos, para mejorarla ya que sus 100.000 afiliados se merecen un mejor servicio de salud.

Basta recorrer los prestadores para saber en qué estado están y que no se les paga lo que se les debe pagar. Ahora bien, se les debe pagar a todos como corresponde y de igual manera. Tienen que tener todos las mismas posibilidades de recibir los mismos aumentos.

Entonces, esa política también tiene que ir de la mano con la transparencia, porque no todas las resoluciones de la obra social están publicadas. Al no estar publicadas, es difícil entender la situación.

Por eso, diputada Oliveto, con lo que yo le estoy diciendo y sabiendo que todas las resoluciones de la obra social no se publican, entiendo si le puede llegar a estar faltando información respecto de la obra social o cualquier otra cosa. Yo le puedo explicar sin ningún tipo de problema.

(...)

La AGN

Sr. Moreau.- Sí, gracias Presidenta. En el artículo 21 del estatuto entre los deberes del Directorio —obviamente estamos hablando de la obra social- se establece el de procurar otorgar una cobertura amplia y con los mejores estándares de calidad, eficacia y eficiencia conforme los recursos de los mismos. ¿Cómo se compatibiliza el artículo 32 del estatuto que requiere la más amplia cobertura en salud en coincidencia con los estándares internacionales y los de la propia Corte respecto al alcance del derecho a la salud, con el traslado de fondos remanentes y su derivación al fondo anticíclico?

Sr. Marchi.- A ver si entiendo su pregunta. La prestación del servicio de salud por supuesto que tiene que realizarse a través de recursos. Los recursos con los que cuenta la obra social -hablo de los que tiene directamente; todos son de la obra social, pero me refiero a los que utiliza para el giro de su gestión— son suficientes para otorgar el mejor servicio de salud de primer nivel en este país.

Los fondos remanentes son nada más que un resguardo por si esos fondos no alcanzaran. Hoy siguen teniendo superávit, por eso expliqué que se están perdiendo $3.000 millones.

Por lo tanto, hoy para prestar un servicio de salud excelente no necesitan, en principio, los fondos remanentes. Si los necesitaran, solamente deben hacer una nota e inmediatamente la Corte se los gira. La Corte tiene esos fondos en plazo fijo únicamente para protegerlos de la desvalorización del dinero. Solamente para eso, no les da ningún otro uso. Están en plazos fijos del Banco Nación o del Banco Ciudad.

Sr. Moreau.- Contador, ¿durante su gestión existieron o se firmaron convenios con la Auditoría General de la Nación para realizar informes de auditoría? Más concretamente, ¿sabe si la AGN pudo auditar los períodos 2012 a 2014?

Sr. Marchi.- Sí, hemos trabajado con la Auditoría General de la Nación. Yo he sugerido trabajar con la Auditoría General de la Nación; fue propuesta mía. Nosotros hicimos el primer trabajo allá por el 2013 —si no me falla la memoria- con el doctor (Leandro) Despouy, con quien me unía una gran relación profesional.

Hicimos un trabajo no solamente de auditoría, sino que le encargamos que determinara si la Corte estaba haciendo gestión de calidad para seguir avanzando en algún tipo de certificación.

En ese momento realizamos un trabajo que creo que duró dos años. No quiero faltar a la verdad, pero duró un tiempo importante. Al final del trabajo el doctor Despouy vino a la Corte, hizo una presentación y manifestó que si bien la Corte estaba trabajando en pos de la certificación de la gestión de calidad, trabajábamos con gestión de calidad.

Eso se basa en el estado que tenía la Corte allá por el 2007 y que mencioné anteriormente y no los quiero aburrir. En ese momento, ya habíamos eliminado los fondos extrapresupuestarios, habíamos avanzado en una estrategia financiera y habíamos trabajado en una estrategia presupuestaria a la cual me quiero referir porque es un tema importante que planteé con la Auditoría General de la Nación.

Luego, hicimos otra auditoría un par de años después, creo que fue en el 2017. Inclusive, parte de la documentación no se alcanzó a analizar y, como el convenio estaba finalizado, la Auditoría no continuó con el análisis de la información restante del período que habíamos trabajado.

Pero con la Auditoría siempre hemos trabajado muy bien y siempre hemos tenido una relación laboral de excelencia. Repito, fui quien planteó que la Auditoría General de la Nación esté en la Corte Suprema.

Sr. Moreau.- Infiero entonces que ese informe inconcluso del 2017, está bien calificarlo de esta manera, fue la última relación que la Corte...

Sr. Marchi.- Que tuvimos con la Auditoría General de la Nación.

Sr. Moreau.- Hasta el día de hoy.

Sr. Marchi.- Exacto. Como no es obligatorio sino que es optativo de parte de la Corte Suprema, entiendo que es importante que en algún momento vuelva la Auditoría General de la Nación. Se trata de un organismo que trabaja muy bien. Siempre hay que hacerlo de una manera muy seria.

A veces, se suscitan problemas que no tienen nada que ver con la Auditoría y que, por ahí, no dejan hacer un trabajo bueno, pero son cuestiones aleatorias que han pasado y que no manchan el trabajo de la Auditoría General de la Nación. Ojalá que un día vuelva a auditar no solamente la Corte Suprema, sino el Consejo de la Magistratura también.

Juan Carlos Maqueda

Sr. Moreau.- Lo importante sería que tuviera carácter obligatorio, pero es una opinión personal. En la nota del 31 de agosto de 2021 del doctor Maqueda -nota que está en poder de esta comisión-, él afirma que deja de actuar en la supervisión de la obra social del Poder Judicial y hace una aclaración expresa diciendo que no presenta una renuncia sujeta a la aceptación porque -dice textualmente- “no conozco ninguna resolución o acto administrativo que me hubiera nombrado formalmente”. Efectivamente, ¿no había un acto administrativo o una acordada o alguna resolución que lo nombrara formalmente al frente de la supervisión de la obra social?

Sr. Marchi.- Antes, en la lectura que me permitieron hacer, yo lo manifesté, pero se lo voy a contestar nuevamente. A quienes nos toca una función de importancia y realmente tener a cargo mucha gente, muchos empleados, trabajadores, debemos tener la responsabilidad absoluta de asumir los actos que tenemos.

El doctor Maqueda no solamente supervisaba, sino que estaba al tanto de todos los actos que se realizaban porque semanalmente todos los empleados veían cómo el doctor Tonón le llevaba todas las cuestiones para que las vea y las autorice. Nada se hacía sin la autorización del doctor Maqueda.

Por ejemplo, nosotros en el tema “personal”, que es el único tema de relación con la obra social, precisamente, porque como comenté anteriormente nosotros le seguimos pagando el sueldo que fue inicialmente por una cuestión que estaba mal y bienvenido que lo pudimos superar. Nosotros tenemos superintendencia sobre todo lo que es el tema “personal”.

En algunas cuestiones yo podía firmar licencias o cualquier cuestión, pero esa cuestión relativa a “personal” ninguna salía sin que pase por la vocalía de Maqueda y él lo autorizaba. Lo mismo en cualquier tipo de cuestión especial que tenga que ver…

Sr. Moreau.- Disculpe, señora presidenta: ¿podría pedir a quienes están en la sala un poco de silencio?

Sra. Presidenta (Gaillard).- Sí, señor diputado. Silencio en la sala y, por favor, concentrémonos en quién interroga y en los testigos.

Sr. Moreau.- Gracias, muy amable.

Sr. Marchi.- Lo mismo pasaba con cualquier otro tipo de erogación especial. Digo como ejemplo: tema seguridad. A veces se contrataban cosas para áreas de la Corte y se contrataba para la obra social; se aprovechaba y se le contrataba y ellos luego tenían que devolvernos el dinero que gastábamos.

Otro ejemplo: había una coyuntura en donde la obra social no se ocupaba. Recuerdo un ejemplo -espero que no me falle la memoria-; en una oportunidad, era una vergüenza que la farmacia no tuviera aire acondicionado e iban los pobres trabajadores a buscar medicina; todos enfermos y encima tenían que comerse un calor de 40ºC. Yo me acuerdo que en una oportunidad la Corte le compró unos aires acondicionados.

Pero digo que cualquier movimiento en la obra social debía ser autorizado por el doctor Maqueda. Así era porque era el encargado de la obra social. No se necesitaba ningún tipo de designación.

Por eso, creo que cuando nosotros tomamos responsabilidades, nos tenemos que hacer cargo. ¿Por qué? Porque si no la volcamos para abajo, a los trabajadores.

Aldo Tonón

Sr. Moreau.- Cuando usted dice que cualquier decisión o decisiones de cierta significación tenían que ser autorizadas por el doctor Maqueda, además de estas vinculadas a movimientos de personal o prestaciones de determinados servicios, ¿también tenían que ser autorizadas por el doctor Maqueda la contratación de prestaciones médicas, contrataciones directas, servicios de ambulancia, emergencia, provisión de medicamentos?

Sr. Marchi.- A ver, hay dos tipos de erogaciones: una es la que tiene que ver con algunas erogaciones específicas coyunturales y para algunas cuestiones en donde sí me consta que el doctor Maqueda la veía previamente y daba el ok para que luego, en su caso, firme Presidencia o todos los ministros.

Luego, hay un cúmulo de erogaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la compra de medicamentos. La compra de medicamentos, que si bien es mucho dinero -$400 millones- y que se hace por compra directa, sin expedientes y sin dictámenes, eran cuestiones que yo desconozco si cuando Tonón lo veía todas las semanas le llevaba para que lo vea y le diga. Documentación llevaba, ahora, qué llevaba, no sé porque no me consta, pero creo que estaba al tanto de todas las cuestiones.

Sr. Moreau.- Perdón, cuando usted habla de la cifra de $400 millones, ¿se está refiriendo a $ 400 millones en el mes?

Sr. Marchi.- Yo me refiero al momento que nosotros hicimos la auditoría, dentro de las cuestiones que vimos que estaban mal, una era la compra de medicamentos. Por ejemplo, que se hacen por compra directa, no había expedientes, no había dictámenes; solamente con una orden de arriba o la compra de prótesis, que seguían el mismo tratamiento.

Bueno, son los dos principales gastos que van por compra directa, más allá de alguna otra cuestión que ahora no tengo en mente.

Sr. Moreau.- Entonces, a usted no le consta si firmaba o no en cada caso en particular, pero en general, esta información el doctor Tonón se la llevaba al doctor Maqueda en su condición de…

Sr. Marchi.- Supongo que firmaba el doctor Tonón y lo ponía en conocimiento todas las semanas al doctor Maqueda.

Sr. Moreau.- ¿A usted le consta quién promovió el ingreso del doctor Tonón a cargo de la obra social del Poder Judicial de la Nación?

Sr. Marchi.- El doctor Maqueda. Si no recuerdo mal, el doctor Tonón comenzó como auditor en la obra social. Por las paradojas de la vida, un día me acuerdo de que lo encontré en un pasillo y estaba con una carpetita que creo que fue el famoso caso de los odontólogos, aquel famoso problema. Yo recién ingresaba, ni lo conocía. Y me dijo: “¿Usted es contador? ¿Me puede ver esto?” Yo le pegué una leída y le dije: “Esto no está bien.” Luego de que hizo todo eso, terminó siendo presidente de la obra social.

Sr. Moreau.- ¿A propuesta del doctor Maqueda?

Sr. Marchi.- Sí.

Sr. Moreau.- Perdón, no le escuché.

Sr. Marchi.- Sí.

Sr. Moreau.- También en la nota de referencia, la del doctor Maqueda -estoy hablando de la del 31 de agosto de 2021- que él en tono intimista dirige a sus colegas, dice textualmente: “Solo quiero recordar que estábamos con una obra social insolvente, anárquica, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas.”

Estas irregularidades que enumera el doctor Maqueda, pero particularmente lo referido al desfalco, ¿fueron denunciadas en tiempo y forma y ante qué autoridad?

Sr. Marchi.- Desconozco la fecha en la que se refiere y desconozco si hubo algún tipo de denuncia.

Sr. Moreau.- Perdón, yo me refiero a la nota de fecha -como usted sabe- 31 de agosto del 2021.

Sr. Marchi.- Sí, pero se refería –supongo- a cuando comenzó su trabajo en la obra social. Creo que se refiere a ese momento.

Sr. Moreau.- ¿Cuándo comenzó? Así nos refrescamos todos la memoria.

Sr. Marchi.- Supongo que habrá sido…bueno, no le puedo decir bien la fecha porque yo ingresé en 2008 o 2007.

Sr. Moreau.- O sea que el doctor Maqueda tuvo en un período de 4 o 5 años la responsabilidad de la supervisión de la obra social.

Sr. Marchi.- Desde 2008 al 2018, diez años.

Sr. Moreau.- Ah, diez años. ¿Y usted no tiene conocimiento de que estas situaciones de irregularidad, desfalcos, etcétera, hayan sido denunciadas por el miembro de la Corte?

Sra. Presidenta (Gaillard).- Disculpe, diputado Moreau. En Secretaría tenemos el mail del doctor Maqueda, que tiene fecha 30 de agosto de 2021. Es la fecha en la que el doctor Maqueda renunció, pues estaba hablando de 2018. Lo digo para que conste en la versión taquigráfica.

Sr. Tailhade.- Hasta 2018 dijo el testigo que se extendió la administración de Maqueda.

Sr. Marchi.- No, perdón. Me refería a lo que preguntó antes el diputado. La fecha es la fecha del mail, por supuesto. Ahí dejó. Sí, por supuesto.

Sr. Moreau.- En el mail hace constancia de estas irregularidades que acabo de enumerar, que no quiero repetir: insolvencia, anárquica, desfalco, prestaciones médicas reducidas. Eso lo hace en la nota del 31 agosto de 2021.

Yo lo que pregunté, primero, era si el testigo estaba en conocimiento de que el doctor Maqueda haya formulado, frente a estas graves circunstancias, alguna denuncia concreta, alguna denuncia de carácter penal. Cualquiera de nosotros sabe que todo funcionario público, frente al conocimiento de un delito de esta naturaleza, como puede ser un desfalco, tiene la obligación de denunciarlo, más en el caso de un miembro de uno de los poderes que es cabeza del Estado nacional.

Sr. Marchi.- Desconozco, diputado.

Sr. Moreau.- Gracias, contador.

En la misma nota el doctor Maqueda señala que se sucedieron frustradas licitaciones para equipar a la obra social de un sistema informático. Bueno, usted lo enumeró y aclaró de entrada.

También señala Maqueda en esa nota...

Sr. López.- ¿La nota de quién es?

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Gaillard).- ¿Me disculpa, diputado Moreau?

Sr. Moreau.- Sí, cómo no, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Estamos hablando del mail que el doctor Maqueda envía a todos los miembros de la Corte, que está en el expediente del juicio político. Se trata de un mail que el doctor Maqueda envía el lunes 30 de agosto de 2021 a todos los miembros de la Corte diciendo: “Desde el día de mañana…” -o sea, desde el 31 de agosto- “…dejo de actuar en la supervisión de la Obra Social del Poder Judicial, tal como se los adelantara a ustedes por suma en reiteradas oportunidades”.

Se trata del famoso mail que el doctor Maqueda envía a todos los miembros de la Corte y que llega a esta comisión porque es parte de una de las acordadas de la Corte. Por eso se le requiere a la Corte, quien a su vez nos envía el mail completo donde el doctor Maqueda estaría denunciando irregularidades, razón por la cual deja de actuar. Asimismo, aclara que nunca hubo acto administrativo que lo designe, o sea, renuncia pero aclara que nunca fue designado.

Continúa en el uso de la palabra el diputado Moreau.

Sr. Moreau.- Estaba diciendo que en esa nota enviada por el doctor Maqueda a sus colegas y que efectivamente fue la antesala que precedió a una serie de decisiones de la Corte respecto de la obra social, dice que a pesar de la gestión que él encabezó o supervisó continuó la deficiente calidad de servicios que se ofrecen a quienes concurren a la obra social por una solución a su problema.

De alguna manera usted, doctor Marchi, también ya hizo referencia a esto en la introducción. Pero entonces, ¿a qué funcionario le son imputables, en ese periodo, estas deficiencias, que no fueron corregidas? Yo diría que incluso el doctor Maqueda, de alguna manera, se autoincrimina, porque está refiriéndose a la etapa de su gestión.

Sr. Marchi.- Mire, aquí hay dos etapas que coinciden con los informes de supervisión que yo he realizado. La etapa hasta el informe 3 es el diagnóstico y gestión del doctor Tonón, que fue propuesto por el doctor Maqueda. El informe 4 corresponde al doctor Althabe, que fue propuesto por el doctor Rosatti. ¿Sí?

Sr. Moreau.- Sí, muy bien. También en otro párrafo de esa nota el doctor Maqueda dice concretamente que la obra social es muy codiciada por grupos de presión y sectores de poder por su solvencia económica actual. ¿Usted podría especificar a qué grupos de presión o sectores de poder se refiere el doctor Maqueda, habida cuenta de que es un testigo calificado en esta materia de la obra social?

Sr. Marchi.- Yo voy a hablar en función de los informes que realicé. En el informe N° 1, como les comenté anteriormente, había propuesto que el directorio esté conformado por un contador y un abogado que complemente al doctor Tonón en el directorio, porque si no estaba personalizado y era imposible que lleve una gestión integral; era imposible.

Yo lo propuse de esa manera y, bueno, los ministros decidieron hacerlo de otra. Se contrató, por propuesta del doctor Rosatti, al doctor Althabe, que estaba por fuera del Poder Judicial, lo mismo que la otra persona que es directora y toda la gente asesora que incorporaron.

Mi idea era que lo haga la propia gente del Poder Judicial. Luego se modifica el estatuto, incorporando en el directorio a la Asociación de Magistrados y a la Unión de Empleados. Tanto con la Asociación de Magistrados como con la Unión de Empleados mi relación es excelente. Son dos instituciones por las cuales tengo la mayor valoración, el mayor respeto y la mayor admiración. Hacen mucho por los funcionarios y por los trabajadores, igual que el otro gremio e igual que todos los gremios.

Pero voy a expresar una opinión personal aquí: yo creo que no era el momento de que se incorporen porque primero debían dejarse en claro las responsabilidades sobre las irregularidades. Si no, da la sensación de que se amplía un directorio para que no se pueda determinar con claridad quién es el responsable o los responsables de las irregularidades que se cometieron.

Yo no hablo de responsables con nombres; yo hablo de desprolijidades que se produjeron y de que alguien no tomó nota y las pudo solucionar.

(...)

https://twitter.com/mariano_bar/status/1649186110466056192 Picadísima la CSJN pic.twitter.com/5PbEqBUNP9 — Mariano Bär (@mariano_bar) April 20, 2023

El e-mail

Sr. Valdés.- Señora presidenta: quiero saber si se puede leer integralmente el correo electrónico del que estamos hablando, a fin de saber de qué estamos hablando. Me refiero al correo electrónico del doctor Maqueda a sus pares.

Sra. Presidenta (Moreau).- Por favor, señor secretario, léalo.

Sr. Moreau.- Le advierto que es un poco extenso, señora presidenta. Yo no me opongo. Por el contrario, hasta me parece sano, pero…

Sra. Presidenta (Moreau).- Bueno, decidámoslo entre todos.

Sr. Moreau.- Si los señores diputados lo tienen en su poder, tal vez se podría obviar la lectura. Pero si hace falta, que se lea, dispóngalo usted, señora presidenta.

Sr. López.- Señora presidenta: yo lo estoy leyendo en este momento. Lo que menos quiero hacer es restarle publicidad a nada, pero entre lo extenso de las respuestas del testigo y...

Sra. Penacca.- ¿Qué tiene que hacer, diputado López?

Sr. López.- No, nada, no tengo que hacer nada. Por suerte soy oposición. No me haga contestar, diputada Penacca.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Voy a proceder a leerlo, ya que va a clarificar unas cuantas cosas.

Dice así: “Lunes 30 de agosto de 2021. De: Juan Carlos Maqueda. Asunto: Retiro de Maqueda de la supervisión de la Obra Social. Para: Doctor Rosenkrantz; Highton de Nolasco; Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

“Estimados colegas: desde el 31 de agosto de 2021 dejo de actuar en la supervisión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, tal como se los adelantara a ustedes por Zoom en reiteradas oportunidades.

“No presento una renuncia sujeta a aceptación porque no conozco ninguna resolución o acto administrativo que me hubiera designado formalmente.

“Durante la primera Presidencia de la Corte Suprema de Justicia del doctor Ricardo Lorenzetti me fue asignada la tarea de supervisión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y continúe con esta labor hasta el presente.

“Hoy es un ciclo cumplido y para mí terminado con luces y sombras. No es momento de un balance. Solo quiero recordar que estábamos con una obra social insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas. Hoy contamos con la solvencia que nos dan $34.000 millones y casi US$ 4 millones. Las finanzas están saneadas y se han incorporado una gran cantidad de prestadores. La cobertura de los medicamentos era del 50 por ciento de su valor y hoy es del 70 por ciento del valor total por la obra social. Se eliminó la venta de los bonos de consultas y prácticas médicas, y muchas de ellas pasaron a ser gratuitas. Se eliminaron prácticas corruptas que dieron lugar a sumarios administrativos y denuncias que terminaron con condenas penales de empleados y prestadores.

“Lamentablemente, esta tarea no fue acompañada de una modernización de la obra social. Se sucedieron frustradas licitaciones para equiparla de un sistema informático, no se mejoró la atención administrativa, no se modernizaron los sistemas de consultas ni la deficiente calidad de servicios que se ofrece a quienes concurren a la obra social por una solución a sus problemas.

“El sistema administrativo interno es engorroso y malo, no existen manuales de procedimiento y todas las autorizaciones dependen de una sola persona: el director de la Obra Social.

“Toda esta situación hizo eclosión durante la pandemia que nos azota. Me retiro de las funciones de supervisión de la Obra Social con un sabor amargo. Las tareas pendientes, en momentos de pandemia, tapan los logros y las realizaciones. La obra social es muy codiciada por grupos de presión y sectores de poder por su solvencia económica actual. Todos elevan críticas pero no propuestas de soluciones reales para sus problemas que, básicamente, es una mejor atención a los afiliados.

“Me gustaría reiterar ante mis colegas tres cosas que vengo repitiendo durante el último año:

“1) La necesidad de modernizar la Obra Social. Empezando por su sistema informático y la elaboración de manuales de procedimiento administrativo. La comisión que designamos para proyectar la informatización de la obra social hizo un gran trabajo. Hago llegar mi agradecimiento al Secretario General de Administración, contador Daniel Marchi, y al director de Sistemas, licenciado Andrés Sacchi. Ahora la dirección de la Obra Social deberá ponerlo en marcha.

“2) Se debe integrar el directorio de la Obra Social con profesionales competentes, experimentados y comprometidos.

“3) Se debe encuadrar administrativamente a la Obra Social bajo la dependencia de la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema. Será la única forma de hacer cumplir las órdenes ejecutivas que imparta la Corte Suprema en sus acuerdos.

“Mi experiencia de ejercer la supervisión de la Obra Social sin tener poder de ejecución ha sido francamente negativa. Una pelea contra molinos de viento.

“Quisiera que ustedes supieran la ímproba tarea de intermediación que durante estos años tuvo el personal de mi vocalía, a quienes acudían magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial para obtener respuestas positivas a sus pedidos. Dedicaron igual tiempo a sus tareas específicas que a los reclamos a la Obra Social.

“Finalmente, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el apoyo y la confianza recibida.

Especialmente quiero destacar a quienes fueron presidentes de la Corte en este período, Doctores Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz por la forma en que se involucraron en sus respetuosas gestiones para tener una mejor Obra Social.

“Los saluda con el afecto de siempre, Juan Carlos Maqueda”.

Esto está a fojas 3029 del expediente del pedido de juicio político y es el mail del doctor Maqueda al resto de los integrantes de la Corte.

(...)

Informe Nº4

Sr. Marchi.- Lo que sí comparto, que dice el doctor Maqueda, es que quizá a veces la supervisión no permite...

Porque la tarea de supervisión no es ejecutar; vamos a entendernos. Pero la supervisión también lleva a que en la ejecución deba haber cambios, si uno sugiere recomendaciones.

Yo comenté anteriormente que a través de mis informes no solamente sugerí cambios, sino que aparte hice treinta recomendaciones. Y a veces las recomendaciones caen muy mal. Entonces, hoy las amenazas que tengo –porque son amenazas, y la verdad que no es nada grato, pero igual me debo a ustedes y lo voy a contestar porque no tiene nada que ver con ustedes- no es una cuestión política, es una cuestión interna en donde seguramente hay gente que no le conviene que esto cambie. Pero creo que si esto no cambia, va a seguir lo mismo dentro de diez años.

Sra. Presidenta (Gaillard).- ¿Me permite una interrupción, diputado Moreau, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Moreau.- Sí, señora diputada.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Para una interrupción, tiene la palabra la señora diputada Brower.

Sra. Brower.- Señora presidenta: justamente en relación con lo que el testigo acaba de decir, quería volver a un tema que me generó una gran preocupación. El testigo dijo que Robles no entregó alguno de sus informes. ¿Puede decir cuáles y a qué jueces?

Sr. Marchi.- El informe Nº 4 yo lo entregué. Primero hubo reticencia a recibírmelo, esa es la verdad. No se quería recibir el informe 4. Entonces, un poco lo mandé de prepo; esa fue la verdad. Lo mandé a Presidencia y lo recibió el señor Robles. Bien está en una disidencia del doctor Lorenzetti. Por ejemplo, al doctor Lorenzetti no se lo mandó. No me consta si se lo mandó a los demás ministros, pero yo creo que obedece al grado de informalidad con que se está manejando la Corte. Porque si todo iría por los carriles normales que siempre llevó la administración no ocurrirían este tipo de cosas.

Y yo creo que el traslado que han hecho de mí luego de mostrarles cómo es la administración obedece al informe 4. Yo creo que en el informe 4 está la punta del ovillo porque involucra al doctor Althabe. El doctor Althabe -no por el doctor Althabe- fue propuesto por Rosatti, y Robles escondió el informe. Esto es así de simple.

Por más amenazas que tengo yo lo voy a decir. Y es grave porque esto le hace mucho mal a la democracia. A mis funcionarios les doy toda la libertad. Yo aprendí, cuando ingresé a la municipalidad de Rafaela, con ese gran intendente que tuvo, que fue Ricardo Peirone. Él me dijo claramente: “yo a vos no te conozco, tenés toda la libertad, pero tenés toda la responsabilidad. En el primer momento que no hagas algo que corresponde te vas, renunciás y te vas.”

La informalidad llegó para quedarse en la Corte Suprema. El informe 4 es el ovillo y la consecuencia es mi traslado. Pero no solamente hubo ese tipo de informalidades. Hubo otro tipo de informalidades a las cuales yo me opuse y la verdad es que se hicieron cosas por fuera de mí usando aparatos que están dentro de mi administración.

Entonces, para mí es muy grave. Por ejemplo, en el mes de diciembre el señor Robles eliminó el mail del presidente de la Corte y dio la orden al director de Sistemas de que envíen todo al mail de él.

Entonces, son cuestiones graves por las cuales a mí no me interesa el cargo. En realidad, lo hemos charlado con el doctor López cuando amablemente tuvimos una mediación. Yo le expliqué a el que a mí no me interesa. Pero no es por una cuestión acusatoria, sino por una cuestión…

Sr. López.- Fueron dos mediaciones.

Operaciones de prensa

Sr. Marchi.- ¿Dos? Creí que era una; perdón. Fui claro y dije que a mí no me importaba el cargo. A mí lo que me importa es la Corte Suprema y el Poder Judicial. Soy el que levantó la bandera por la independencia del Poder Judicial porque no tenemos autonomía presupuestaria. Y el presupuesto que ustedes sancionan y demás es mandado por el Poder Ejecutivo de turno, sea el que sea, no hay problema, no hay independencia.

Yo fui y sigo siendo el primero que levanta la bandera, defiendo a la Corte y al Poder Judicial y veo que la informalidad llegó para quedarse.

Entonces, dos hechos me han costado el traslado, pero desde donde sea voy a seguir luchando. Primero, por el país, porque estas cosas a mí no me interesan. Creo que es una bestialidad eliminar el 15 de diciembre el mail del presidente de la Corte y hacer mandar las cosas a un mail oficial, y sobre todo desde un WhatsApp.

Entonces, la verdad es que eso yo no me lo banqué. No me banqué que escondan un informe mío. Creo que esas cosas le hacen mucho mal a la Argentina. Esas cosas las tenemos que corregir. No es una cuestión partidaria. Es una cuestión de que ustedes, como representantes del pueblo, si un poder no toma las decisiones que debe tomar y no se hace cargo de las cosas que debe hacer, no nos queda otra. Son nuestra expectativa y nuestro futuro, ustedes. Yo soy un simple mensajero que cuenta lo que entiende por la gestión. Y hay cuestiones que no pueden estar en la Corte. La informalidad no puede estar.

No me interesa volver a la Corte, quiero avisarles; no es para volver a la Corte, no quiero. Lo que sí digo es que estas cosas no se pueden dar porque son un problema, hoy para un partido, mañana para otro, pero en definitiva, para la Argentina.

Entonces, creo que todos tenemos que ponernos los pantalones largos y las polleras largas -porque esta es cuestión de mujeres- y solucionar los problemas.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Gracias, contador. Diputado Moreau, me pide una pregunta más la diputada Mara Brawer, ¿le concede la interrupción?

Sr. Moreau.- Sí, señora presidenta.

Sra. Brawer.- Dado lo que el testigo acaba de decir, quisiera preguntarle si fue Robles el que lo amenaza a él y al resto de los auditores.

Sr. Marchi.- Por supuesto, uno, sí. Las operaciones de prensa. Ha amenazado a funcionarios que van a terminar en la Siberia si hablan conmigo. Hay seguimientos, sabe dónde yo me junto con alguien. Yo, la verdad, sinceramente, puedo tener diferencias con mucha gente, pero cuando tengo diferencias las hablo de frente y si me equivoco pido disculpas, como lo he hecho recién con la diputada Oliveto Lago, diciéndole que era una falsa denuncia; no me da vergüenza.

Ahora, lo que no tolero son las amenazas y las presiones. Entonces, no sé si el doctor Rosatti lo sabe, pero debiera tomar una decisión. Esto es una vergüenza porque la Corte Suprema no puede tener hoy esta informalidad.

Yo estuve con siete ministros a los cuales les tuve que jurar dignidad, respeto y cuidado por la institución como cabeza del Poder Judicial. Y hoy realmente eso no sucede, es una informalidad y va a terminar como la obra social. Ese es el final de todo. Entonces, eso no puede ser.

Y la amenaza del traslado ya se cumplió. La otra amenaza era la cesantía. Sinceramente no me interesa la cesantía, que me cesanteen. Tengo toda la pasión para seguir trabajando donde sea, no tengo problemas.

Lo que sí quiero es manifestar mi respeto a todos ustedes porque necesitamos que todos abran los ojos y solucionemos este tema.

Sra. Brawer.- Por último, dado todo lo que usted acaba de decir y el trabajo que Robles desarrolla y desarrolló a lo largo de los años en la Corte, ¿usted piensa que sus decisiones y sus acciones son autónomas?

Sr. Marchi.- Debiera responderlo el presidente de la Corte, el doctor Rosatti.

(...)

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Silencio, diputados, por favor. Pido respeto por quienes preguntan porque de lo contrario, con el murmullo no se escucha.

Sr. Moreau.- Voy a hablar en voz más alta. Estoy seguro de que la totalidad de los diputados que estamos participando de esta audiencia hemos escuchado -creo que ya por cuarta vez- que el testigo menciona amenazas recibidas, del mismo modo que ha ocurrido en otros casos, incluso de otras diputadas o exdiputadas de la Nación.

Por lo tanto, de alguna manera tenemos la obligación de preguntar al testigo si él siente algún riesgo de carácter personal o familiar. Si es así, la comisión tendría que tomar las medidas correspondientes para proteger su integridad. El testigo nos ha hecho referencia a que el señor Robles lo ha amenazado con cuestiones de naturaleza laboral y operaciones de prensa que, efectivamente, está haciendo.

En lo personal, fui víctima de una de esas operaciones de prensa de Robles, pero en todo caso sabemos que se trata de la “garganta profunda” de alguien importante de la Corte y nosotros tenemos una trayectoria que nos para fuerte frente a ese tipo de circunstancias.

Sin embargo, no estoy hablando de amenazas de ese tipo, sino de que si hay amenazas o riesgo físico para el deponente o su familia tenemos la obligación de actuar en consecuencia y pedir que se lo resguarde.

Garantías y miedos

Sr. Marchi.- Mire: los seguimientos son totalmente efectivos. Lo que ha sucedido esta semana en el cuarto piso de la Corte Suprema es una barbaridad porque se han puesto trancas a las puertas y policías que vigilaban. La verdad, fue un seguimiento a la gente, al trabajador. Porque precisamente quienes toman las decisiones son los que en la pandemia estaban tomando mate en la casa. Los trabajadores éramos lo que íbamos todos los días sin estar vacunados.

Entonces, eso es una discriminación. Entonces, la violencia que están ejerciendo, los que han trasladado, los funcionarios que han amenazado diciendo que iban a terminar en Siberia, para mí es una agresión muy grande.

Por supuesto que mi familia está preocupada; por supuesto que sí. Pero ustedes saben -y basta con leer los diarios- que a veces esto no es una cuestión partidaria ni de diarios. Creo que es una cuestión de grupos que se quieren instalar en lugares donde no hay que dejarlos instalar, nada más; es muy sencillo esto.

La Justicia está para hacer justicia y punto, sea del color o del palo que fuese, pero siempre en los términos y las formalidades con que debe trabajar.

El Poder Judicial hoy es el de peor imagen en el país, lo sabemos, somos los de peor imagen. Pero la mayor parte del Poder Judicial es de buena imagen y vale la pena. Es muy poco. Entonces, las manzanas podridas son muy pocas; las manzanas hay que sacarlas para que el cajón no se pudra.

Entonces, creo que acá lo que hay que hacer son hechos. Pido que se pida la orden dada por Robles para eliminar el mail oficial del presidente de la Corte y que se envíe todo al mail de él –lo que me parece que es una grosería y sinceramente nunca lo vi-, por qué escondió el informe 4 y si el presidente estuvo al tanto de la cuestión.

Sr. Moreau.- Muy bien.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Gracias, contador Marchi. Desde esta comisión obviamente podemos disponer todas las medidas para preservar la integridad de los testigos. Si usted lo considera y ha sido amenazado podemos disponer de la custodia correspondiente a través de esta Cámara. Por supuesto, eso está a su disposición, en el marco un proceso en el que debemos resguardar no solo la documentación, sino también la integridad de las personas que vienen a testificar.

Sr. Marchi.- Lo que quiero pedir también es que garanticen la seguridad y el trabajo de todas las personas que me han acompañado para hacer todos estos informes que ustedes pueden ver y analizar, porque todo aquel que ha trabajado conmigo en todas estas cuestiones está recibiendo amenazas de cualquier tipo.

Entonces, lo que pido es que se garantice a todas las personas que han intervenido, más todas las personas de la Secretaría General de la Administración -que ya no esque no sean atacadas y que puedan preservar su trabajo en el lugar que corresponde.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Así será. Se harán las gestiones a través de la Presidencia de la Cámara. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Moreau.

Sr. López.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Moreau.- Sí, señor diputado.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado López.

Sr. López.- A mí no me queda claro qué poder de resguardo tenemos nosotros. Yo no sé si las amenazas fueron judicializadas o no. Me parece que en todo caso es un juez el que ordenará la custodia. Nosotros podemos presentarnos en el expediente, decir que es un testigo que nos preocupa, pero no mucho más que eso. Desconozco qué funciones podemos tener. No tenemos a cargo fuerza de seguridad como Congreso de la Nación y no sé si lo que está pidiendo efectivamente el testigo es una custodia.

Sr. Marchi.- Diputado López: yo no hablo de custodia. Lo único que pido es que se proteja a los trabajadores de la Secretaría General de Administración que han trabajado en todos estos análisis de la obra social conmigo, más allá de que si alguno, por supuesto, hace algo que no corresponde, no corresponde. Pero hoy están siendo observados y seguramente son pasibles de sanción, tal como fue expresado por el señor Robles, un funcionario de la Corte Suprema.

Por lo cual, yo quiero que la Corte tenga en consideración la integridad laboral, por ahora, de todos los integrantes de la Secretaría General de Administración, que tanto y tan bien trabajan.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Escucho a los señores diputados para ver qué propuesta hacen sobre cómo proceder en esta situación. (...)".