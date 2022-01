Gustavo Valdés: No es "capricho" de la oposición, es "sobreactuación" del Gobierno

"No se trata de faltar por una actitud caprichosa. No vamos a la Casa Rosada porque vemos una sobreactuación del Gobierno y una falta de interés por redefinir una nueva relación de poder entre la Nación y las provincias" dijo Gustavo Valdés pocos minutos después de que el presidente Alberto Fernández cuestionara con dureza a los gobernadores opositores que no estarán mañana con Martín Guzmán.