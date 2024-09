Guillermo Francos en Diputados: Los fondos para la SIDE "son razonables"

Live Blog Post

"Muestran que están holgados y no les pagan a los jubilados"

Martín Tetaz planteó una contradicción a partir de declaraciones de Javier Milei. El diputado radical reflejó la posición del Gobierno de que "no tiene fondos para pagar 0,4% del PBI" pero al mismo tiempo el Presidente dijo que no necesitaba del impuesto de las Ganancias para alcanzar el equilibrio fiscal.

También apuntó a la rebaja del impuesto PAIS que comenzó a regir.

"¿Por qué hacen esa demostración de que están holgados y no le pueden pagar a los jubilados? Le están diciendo al mercaod que no necesitaban Ganancias, ¿por qué no la usan en los jubilados?", dijo.