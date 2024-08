Fue condenado: El cleptómano millonario del country se internará en Entre Ríos

Nasim fue detenido por la Policía desde el primer momento de la denuncia. Al principio, la fiscal Rosana Marcolín lo acusó del delito de robo calificado, pero luego le sumó la autoría de amenazas calificadas por un hecho ocurrido en 2023, donde amenazó a otro vecino con un arma de fuego en medio de una discusión ocurrida en el mismo barrio cerrado.

Finalmente, este martes Nasim fue condena en un juicio abreviado, realizado en la sala 2 de los tribunales santafesinos, y avalado por el juez Luis Octavio Silva. El empresario deberá cumplir tres años de prisión en suspenso, devolver el dinero robado, internarse en un centro de salud mental en Entre Ríos y no podrá acercarse a menos de 200 metros al country santotomesino.

Cabe destacar que Nasim colaboró con la Justicia, admitió su culpabilidad y se mostró arrepentido. Al finalizar la audiencia se dirigió hacia su vecino, a quien le dijo: "Yo no me olvido que usted me dejó entrar a su casa con mi hija. El problema es mío, cometí un error y voy a pagar. No se ponga mal, le pido perdón de corazón, yo me aproveché de su bondad. Ojalá algún día volvamos a ser buenos vecinos".

Por último, la Justicia descartó la versión que circulaba sobre un jardinero inocente que estaba preso desde hacía dos semanas, y que supuestamente había sido acusado de los robos por Nasim. La fiscal Marcolín le informó a los medios que, a pesar de que buscaron, "no hemos conseguido ninguna evidencia de la existencia de este jardinero".

