Federico Aurelio: "Milei está unos puntos arriba, pero la elección está abierta"

"En la última semana antes de las PASO, Milei creció 5 puntos y para la primera vuelta, en los últimos 3 días, Massa creció casi 4 puntos. Entonces, si alguien porque un candidato está 5 o 6 puntos arriba cree que la elección está definida, se está equivocando", dijo.

Federico-Aurelio.jpg Federico Aurelio, director de la consultora Aresco.

A la hora de explicar la recuperación de Milei, Aurelio sostuvo que surge del voto de Patricia Bullrich y estimó que "la magnitud de la diferencia" en esa base, que el 22/10 fue de 24 puntos, "va a ser la que determine la elección".

"El eje de esta elección es que pasa con el 25% que votó a Bullrich", dijo y desestimó un crecimiento importante de la participación el 19/11.

"Si del 25% de Bullrich, Milei saca más de 7 puntos de diferencia, es el próximo Presidente, y si no, Massa va a ser el próximo Presidente", expuso. Según Aurelio, la relación sobre los puntos de la excandidata de Juntos por el Cambio es, en esta encuesta, de 18 para el libertario y 6 para el ministro de Economía.

Aurelio habló también de que la vocación de cambio por parte del electorado plantea un escenario favorable para Milei. "En la primera vuelta ganó el voto opositor", evaluó a partir de la sumatoria de la oferta no oficialista.

Consultado sobre si le suma a Milei el acuerdo con Mauricio Macri, Aurelio consideró que es el "aval" tanto del exPresidente como de Bullrich es el que está logrando "un acompañamiento masivo" a Milei "que le permite recuperar la diferencia de la primera vuelta".

"Le suma porque el 25% que votó a Bullrich lo ve con buenos ojos. Acá no estamos hablando del conjunto de la sociedad, sino de ese 25% donde Macri tiene buena imagen, lo que genera en sus electores más ganas de votar a Milei", sostuvo.

Aurelio consideró que, de todas formas, ese votante se habría desplazado naturalemente hacia Milei, pero que con el pronunciamiento de Macri estos "votan con más tranquilidad y confianza".

aresco-balotaje.jpg Fragmento de la encuesta de Aresco filtrada en las redes sociales.

Para el consultor, Massa deberá "desarmar" el concepto de que Milei representa el "cambio" en disputa con la "continuidad" que representa el ministro.

"Habrá que ver el nivel de éxito que tiene, además de tratar de imponer otros ejes, como el gobierno de unidad nacional, para que la gente replantee esa vocación de cambio, que sigue siendo mayoritaria y dominó todos los procesos electorales", dijo.

"Massa tiene que mostrar que la Argentina puede estar peor con el cambio de Milei. Si la gente no se convence de que la Argentina puede estar peor, entonces ya no hay salto al vació, no hay miedo al cambio. Todo eso es favorable para Milei", evaluó.

"Pero si mostrás que estamos mal, pero vas a estar peor si el boleto pasa de X a Y, y sacan el subsidio de la luz, si ajustan tal cosa o tal otra, si consigue instalar que el cambio de Milei es un ajuste al bolsillo, entonces muchos argentinospueden replantear su voto, motivo por el que hubo 8 puntos más de participación en la general", dijo.

De todos modos, Aurelio insistió en que el marco es favorable para el cambio. "Hay una vocación de cambio mayoritaria, que no la ves cuando medís cada una de las cuestiones. En los planes sociales está equilibrado. Las propuestas de Milei tienen un acuerdo minoritario, ninguna llega al 50%. No son las propuestas de Milei ni su caracter lo que lo llevan a tener ese posicionamiento, sino una vocación de cambio, sobre todo en la situación económica de la que responsabilizan a este gobierno, y entonces buscan a un dirigente de la oposición para liderar ese voto", concluyó.

