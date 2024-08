Fabiola Yañez presentó chats con la ex ministra de Mujeres

“Hola Fabi. Simplemente que sepas que estoy. Lo que necesites a disposición”, arranca la ex ministra, fechado el 4 de agosto pasado. La respuesta de Yañez fue al día siguiente: “Buen día yo te llevé a Brasil a dar una conferencia con Janja y te pedí por favor ayuda. Vos era la Ministra de Gernero y mujeres. Sino me ayudaste a mí que queda para el resto de las mujeres víctimas como yo. Que después ellos se salvan acusándote de loca y que auto lesionas. Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca. Igualmente es de bien nacido ser agradecido. Me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Un beso”.