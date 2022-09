Esteban Bullrich se descompensó y está en terapia intensiva

La enfermedad tomó el cuerpo del exsenador de forma tan agresiva, que Esteban Bullrich tuvo que presentar su renuncia al Senado de la Nación a causa del agravamiento de la ELA, situación que se dio a principios de diciembre del año pasado. En esa ocasión, el exfuncionario se emocionó al realizar el discurso y provocó las lágrimas en más de un legislador.

En una entrevista periodística, Esteban Bullrich contó que aunque al principio se enojó con Dios porque no entendía por qué le había tocado enfermarse, supo aprender a enfocarse en lo que puede hacer y no en lo que no puede hacer. “Rápidamente, di vuelta la pregunta y la convertí en “¿para qué?” y ahí sos vos el que te tenés que poner a encontrar el sentido de lo que te pasa”, explicó.

Así las cosas, el dirigente político creó la Fundación Esteban Bullrich, con el fin de ayudar a todos los enfermos de ELA y lograr encontrar medicamentos más efectivos para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen, y en el mejor de los casos encontrar la cura para la enfermedad.

No se alejó de la política

A pesar de lo avanzado de su enfermedad, el exsenador nacional no se alejó de la militancia política. Según aseguró Infobae, el último domingo Esteban Bullrich habló con su equipo de comunicación para determinar los lineamientos para apoyar a Horacio Rodríguez Larreta en el operativo policial que se armó en la casa de Cristina Kirchner.

Luego, en ese contexto de tensión por los hechos en Recoleta, el dirigente de JxC escribió un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Aunque sea políticamente incorrecto decirlo dentro de nuestro espacio, quiero destacar la decisión de Rodríguez Larreta de buscar y encontrar una salida, aunque sea provisoria, a la crisis que vivimos anoche. La responsabilidad de los dirigentes que opinamos desde nuestras casas es muy distinta a la de aquellos que tienen que velar por la seguridad de la ciudad más poblada del país. Si vamos a juzgar, primero tenemos que ponernos en sus zapatos”, publicó Bullrich en su cuenta de Twitter.