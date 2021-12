Para Timerman, el acto del 10/12 tiene una reminiscencia a los festejos multitudinarios por el Bicentenario de la patria en 2010. "Quieren ir en esa dirección, una cosa de festejo en la que sea Cristina a la que se ovaciona", dijo.

Se preguntó, en tanto, qué posición adoptarán la CGT y los movimientos sociales, que fueron los organizadores de la plaza "albertista". "Hay que ver si van con el mismo ímpetu que la vez pasada. Esta es la contraplaza", dijo.

Timerman, por otro lado, advirtió además que "cualquier enfrentamiento interno atenta directamente en la negociación" con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este sentido, el consultor apuntó a las divergencias que hay en el oficialismo en relación a eventual un acuerdo con el organismo internacional por la deuda de US$44 mil millones.

"Si se llega un principio de acuerdo y va al parlamento, ¿cómo hacen los parlamentarios oficialistas para no votarlo? Es el fin del gobierno", pronosticó en ese caso. Sin embargo, estimó que tanto el oficialismo como la oposición acompañarán el acuerdo en el Congreso. "La oposición quiere gobernar en 2023, no quiere llegar con un país en default. No los veo en condiciones de liderar un proceso de esas características", dijo.