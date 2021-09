Elizabeth Gómez Alcorta: "No sabía lo de mi hermano"

A su vez, explicó que a pesar de que tiene relación con su hermano, todavía "no lo hablé con él", y que lo poco que sabe del hecho es que la ex pareja de su hermano y su hermano, tuvieron un problema a través de mensajes de texto.

Sin embargo, añadió: "todos los hechos que una mujer crea que deben ser denunciados, estaremos ahí para acompañar".

Sobre las PASO:

Por otro lado, y sobre el resultado que el Frente de Todos recibió en las elecciones PASO, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta opinó:

"No lo esperábamos, ninguna de las fuerzas esperábamos este resultado, no es que supusiéramos que tendríamos un resultado alentador, pero efectivamente es un mensaje que no se esperaba, por eso creo que el impacto que nos causó. El pueblo habló y las elecciones y las urnas es una de ellas, el pueblo no se equivoca", reflexionó.

"Todos seguimos con nuestras respectivas agendas, la agenda del día después es igual a la de siempre y hay que pensar a cómo respondemos a un mensaje muy contundente de la gente, que creo que es que la gente la está pasando muy mal", añadió la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, en el programa radial Argenzuela que conduce Jorge Rial.

Asimismo, Gómez Alcorta consideró gente que los votó en 2019 lo hizo "con mucha esperanza",

"Fue un voto de un proyecto con un valor igualitarista, pero la pandemia nos tocó, fue la crisis más grande de los últimos 100 años. La gente lo que nos dice es que no tiene más margen, hay un reconocimiento con el tema de la vacuna, la gente se pone contenta y agradece la vacuna... pero el mensaje es que eso no alcanza, creo que el mensaje es que la gente no tiene más margen", sentenció la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.