Elecciones 2023: Hoy Mendoza, Corrientes, San Luis y Tucumán

Con ese resultado más lo que pueda ocurrir en las internas del Chaco, donde su candidato se enfrentará al apoyado por Gerardo Morales, y los vínculos fuertes en Misiones, Catamarca, San Luis, Córdoba y su propia provincia, el mandatario correntino acumularía espalda para intentar arrebatarle al jujeño la conducción del partido centenario. Esa es su batalla.

Por su parte, en San Luis, el gobernador Alberto Rodríguez Saá apoyó la candidatura del ex integrante del Supremo Tribunal de Justicia Jorge “Gato” Fernández, que se enfrentará a Claudio Poggi, ex mandatario de ese territorio apoyado por la familia histórica. El actual diputado será el nombre de unidad de la oposición con acompañamiento de Adolfo Rodríguez Saá y altas chances de triunfar. El jueves, en una caravana por el cierre de campaña, la alegría se mostró inocultable. Se aseguró que la alianza está preparada para ganar y que no habrá otro escenario posible porque los sondeos los mostraron arriba del resto con un porcentaje muy amplio a su favor. "La única opción es el triunfo", dijo una figura provincial con responsabilidad nacional que no pondrá en juego su rol este domingo pero que militó el proceso. Habló, incluso, de un número cercano al 50% dada la polarización.

En El Jardín de la República, las elecciones habían sido programadas para el 14 de mayo pero la Corte Suprema, mediante una cautelar interpuesta por la alianza, las suspendió hasta que Juan Manzur, actual gobernador y ex postulante a vice, bajara su candidatura. Con esa dilación, se irá a las urnas con un complejo sistema de acoples que dificultará la acción en el cuarto oscuro debido a la enorme cantidad de boletas. No funcionará como una ley de lemas pero probablemente triunfe el que tenga más acoples. Los partidos provinciales, bajo este sistema, podrán adherir a un candidato a gobernador de otra fórmula y los municipales que llevan concejales podrán hacerlo con intendentes de otras fuerzas. La única regla es que sólo se podrán acoplar a partidos constituidos legalmente.

Así, Cambiemos, desde Tucumán, confió en un triunfo casi garantizado en torno al 12 o 13% de diferencia respecto del segundo, que sería el peronismo, debilitado tras la salida de Manzur. Según esta lectura, Ricardo Bussi, el hijo del represor y candidato de Javier Milei, no daría la sorpresa por lo que no perjudicaría a la fórmula del radical Roberto Sánchez y el peronista Germán Alfaro.

La conjunción de estos dos nombres le funcionó muy bien a la alianza, sobre todo porque tienen buena imagen y son opuestos complementarios. Apunta, cada uno, a un electorado diferente lo que les brindó cierta amplitud. Sin embargo, un armador nacional puso un asterisco sobre el desempeño de Bussi. Habrá que ver si sólo "roba" votos al peronismo o si también perjudica a Cambiemos. Y, además, puso atención en el desempeño de los intendentes.

Se verá mayor tracción de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Con el sistema de acoples, eso podría perjudicar a Cambiemos aunque, "figurita contra figurita", el dirigente compartió la lectura de una victoria probable. En esa provincia, Cambiemos está al frente de cuatro municipios muy importantes por lo que eso les podría jugar a favor, comentó el medio precitado.

Más contenido de Urgente24

El plan de Larreta, el antecedente cordobesista y el 'plumazo' de Massa

Descubrí por qué, el Banco Ciudad, te la hace fácil

Sergio Massa contundente. "Si hay PASO ahí vamos a estar"

Nicolás Maduro acordó con la CPI una oficina en Caracas

José Luis Espert y Juan Pablo Chiesa aliados por la Ciudad