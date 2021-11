Elecciones 2021: Hay que votar a 'Carlitos'...

"Sonreí. Soy práctico, yo hubiese votado a la Bregman, no importa que no es del distrito donde vivo. Me decidí. No hago cambio de domicilio. En una de esas si hay 2023 voy y voto allá. Habrá algún K, algún radical, quedará algún gorila y alguien del Polo de Izquierdas. Si no está eso es que Argentina sucumbió ante Alberto Fernández pero él no tiene tanta capacidad de destrucción."

¿Te acordás cómo discutíamos cuando yo te decía que iba a votar al Bisonte y vos ya jodías con Pino y esa banda de nostálgicos de “el cabaret del Pocho”.

Ni te pregunto por quien votaste. A (Javier) Milei seguro que no, porque no es tu distrito… Já. Chau, me voy embroncado. Hace frío de otoño en esta ciudad, que no es la puta ciudad de Fito (Páez), pero, pero… pobres corazones puede haber… chau. Ni te pregunto por quien votaste. A (Javier) Milei seguro que no, porque no es tu distrito… Já. Chau, me voy embroncado. Hace frío de otoño en esta ciudad, que no es la puta ciudad de Fito (Páez), pero, pero… pobres corazones puede haber… chau.

Nota del redactor: se alteraron algunos nombres de las personas que viven en Madrid. La sustancia no. Nadie puede votar en Madrid si no elige entre los candidatos de CABA. Buenos Aires, la Reina del Plata… El que manda es (Carlos) Gardel, siempre fue así. Lo dicho, hay que votar a 'Carlitos' quien, tal como corresponde, cada día canta mejor.