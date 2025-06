CFK: La duda del 'show', la inquietud en la Rosada y las amenazas

Live Blog Post

Mucho off: En Casa Rosada dicen que no habrá "foto humillante" (como con Boudou)

Muchas versiones en off desde Casa Rosada por la condena de CFK (¿por qué no hablarán en 'on'?). Según expresó una fuente del Gobierno a la agencia Noticias Argentinas, evitarán "montar un show” con la detención de la ex presidenta.

“La foto humillante no va a estar”, dijeron por los pasillos de Balcarce 50, en referencia a la imagen del ex vicepresidente Amado Boudou, esposado, en pijama y descalzo, detenido por la Prefectura Naval en su departamento, en noviembre de 2017. “Eso lo hacía el macrismo”, chicanearon, de acuerdo a esta versión de NA.

Otra importante voz con acceso al despacho presidencial planteó que el procesó será “lo más cuidado posible”, y se mostró sorprendido por la determinación de la dirigente peronista de aplacar las expresiones de protesta.

Lo cierto es que por más que desde el Gobierno filtren estas (supuestas) intenciones, el proceso de la detención será dispuesto por la Justicia y se supone que la Casa Rosada no debería tener ninguna injerencia.