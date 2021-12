Además, esos montos “se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que suministre el INDEC, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior”, reza el texto.

En cuanto a la suba en las alícuotas para los patrimonios más altos, pasará e 1,25% a 1,50% para aquellos que superen los 100 millones de pesos y hasta $300 millones; mientras que para los de más de $300 millones se incrementará en 1,75%. Además, se mantiene el 2,25% sobre los bienes en el exterior.

No obstante, se delega al Poder Ejecutivo “la facultad de disminuir las alícuotas aplicables a los bienes situados en el exterior, para el caso de activos financieros situados en el exterior, en caso de verificarse la repatriación del producido de realización, supuesto en el que podrá fijar la magnitud de la devolución de hasta el monto oportunamente ingresado”.

Y se sumó una modificación sobre el impuesto a las Ganancias, de modo de prorrogar la facultad del Poder Ejecutivo para actualizar la alícuota de descuento del tributo que pagan los trabajadores. Una cuestión que estaba prevista en el Presupuesto 2022, que fue rechazado en Diputados la semana pasada.

En esta reunión, además, se consolidó la conformación de la Comisión bajo el mando del riojano y oficialista Ricardo Guerra, que reemplazará en ese sitial al cordobés Carlos Caserio.

La comisión seguirá teniendo mayoría del Frente de Todos (nueve sobre un total de 19 miembros) y mantiene la relación de fuerzas que tenía hasta la renovación del 10 de diciembre.

Críticas de la oposición al proyecto

Martín Lousteau (UCR) recordó que el proyecto debatido había sido aprobado en parte por esa misma Cámara y precisó que la estructura tributaria “puede ser más o menos eficiente, puede ser progresiva o menos progresiva, pero no podemos tener un desorden permanente de la estructura tributaria, no puede ir cambiando permanentemente porque la economía esté desordenada y genere inflación”.

Ejemplificó diciendo que cuando alguien está al borde de pagar Ganancias y pasa a ganar 30% más, empieza a tributar. “Si la inflación fue 50%, empieza a tributar, no es que gane menos; cada vez que la economía tiene inflación, la alteración de la estructura tributaria se ve alterada permanentemente”, puntualizó.

“Esto es lo que la media sanción del Senado buscaba paliar: un mínimo no imponible que había quedado atrasado tres veces, por eso se pasa de 2 a 6 millones el mínimo no imponible”, agregó, precisando a continuación que la parte que se le agregó al proyecto en Diputados “tiene algunos defectos”.

Citó el caso del artículo 5, que faculta a incrementar los montos del impuesto a las Ganancias. “En nuestro proyecto hacemos una actualización automática del mínimo no imponible de Bienes Personales; debería ocurrir lo mismo con Ganancias. Si lo que queremos es, a partir de determinado nivel de poder adquisitivo, gravarlo, actualizarlo inmediatamente no debería ser una facultad delegada permanentemente. No deberíamos acomodar algo que el propio sistema debería acomodar automáticamente”.

Según publica Semanario Parlamentario, Lousteau se refirió luego a las alícuotas previstas en el artículo 3°, y particularmente en el 4°, cuyo último párrafo delega al Poder Ejecutivo la facultad de disminuir alícuotas. “Otra vez: si queremos constituir una estructura tributaria que tienda a la eficiencia y la progresividad, tenemos que dar esa estructura tributaria sea previsible y confiable”, sostuvo.

Después se refirió a los fondos puestos por los argentinos en el exterior y recordó que muchas provincias, teniendo en cuenta la inestabilidad del país, decidieron tener el dinero en el exterior “para protegerse de las consecuencias que puede tener la economía”. De ahí que pidió entender porqué la gente no quiere ahorrar en nuestra moneda: “Porque ve que el proceso genera consecuencias muy gravosas. Si quisiéramos empezar a evitar esos comportamientos, deberíamos tener una mejor conversación sobre la economía”, expresó, para añadir luego que “cuando lo que hacemos es delegar facultades para modificar las estructuras tributarias, generamos un efecto no querido que vuelve a traer consecuencias no deseadas”.

Así las cosas, el senador radical adelantó la postura de JxC de insistir con la media sanción que dieron en el Senado y que por eso emitirían un dictamen de minoría.

A su turno, el senador oficialista Edgardo Kueider le respondió a Lousteau señalando que “nadie estaría en desacuerdo” con sus propuestas. “Podríamos hablarlo en el futuro, pero no creo que sea un obstáculo en la aprobación de este impuesto, porque estamos hablando de facultades para reducir impuestos, no subirlos. No le veo motivos para rechazarlos”, manifestó.

Por su parte, Alberto Weretilneck (JSRN) recordó que este es un “impuesto que es coparticipable” y “una parte de estos recursos son de las provincias”. En esa línea, consideró que “cuando hablamos de automaticidad en la modificación de las escalas, por una lado estamos dándole previsibilidad a los contribuyentes, pero por otro lado a los presupuestos de las provincias y el nacional también”. “No voy a defender el tema Ganancias, la delegación de facultades taxativamente, pero tampoco me opongo claramente”, agregó sobre uno de los cambios incorporados al proyecto.

JxC criticó la composición de la Comisión

Durante la reunión constitutiva de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Juntos por el Cambio se quejó de la proporcionalidad de miembros que se dispuso, en la que el Frente de Todos quedó con 9 integrantes, la principal bancada opositora con 7, más el rionegrino Alberto Weretilneck.

En el arranque del encuentro, realizado en el Salón Illia, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del bloque oficialista, propuso como presidente al riojano Ricardo Guerra, exministro de Hacienda de su provincia.

Luego fue el turno de la macrista Guadalupe Tagliaferri, quien informó sobre una nota enviada a la Presidencia en la que reclaman que “la delegación que tiene la Presidencia para convocar a las comisiones” todavía no fue resuelta. Es decir, la nueva conformación de la Cámara alta todavía no votó la delegación de esa facultad.

Además, hizo mención a cuestión de la proporcionalidad en los miembros y señaló que, a partir de tener el Frente de Todos 35 senadores y Juntos por el Cambio 33, el oficialismo debería tener 8 miembros y no 9 en la comisión. “Esta conformación violenta el espíritu democrático ”, lanzó la senadora.

Salió al cruce la oficialista Juliana Di Tullio, quien enfatizó que “el número, la conformación y la cantidad de miembros fue producto de la política, de los acuerdos de los presidentes de los bloques”. “Los acuerdos tienen que cumplirse, la palabra tiene que cumplirse. Si no cumplen la palabra, si no les dura 10 minutos es difícil poder tener una convivencia democrática”, continuó.

“Esta es una comisión que históricamente maneja el bloque del Senado que representa al Poder Ejecutivo Nacional”, apuntó y recordó que en el pasado “ya tuvieron el error político de tener mayoría en comisiones como Relaciones Exteriores o Presupuesto, donde claramente es facultad del Poder Ejecutivo fijar esas políticas”.

La bonaerense les cuestionó a sus pares opositores que tras ganar las elecciones están “teniendo una actitud beligerante, un poquito más beligerante que de costumbre. Es más, un poquito más que incluso cuando fueron el Grupo A”.

“Yo creo que ustedes tienen que reflexionar un poquito sobre las peleas que dan, a mí me parece bien que den unas peleas, otras me parece que no”, agregó.

Respondió Lousteau, quien consideró que “lo primero que tenemos que aprender a cumplir son las reglas”. “Las cifras que mencionaba la senadora Tagliaferri son las correctas”, si se observa la conformación de la Cámara, defendió.

Además, aclaró que “nadie está disputando a quién le corresponde presidir”, al tiempo de avalar la designación de Guerra. Pero remarcó que “una comisión no le pertenece al partido que gobierna” y reprochó que “hubo años de 2015 a 2019 donde no hubo presidencia de Cambiemos todo el tiempo”.